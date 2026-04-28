Criminosos surpreendem homem que lanchava na rua e o executam com seis tiros na cabeça

Alexandre Martins de Brito, de 32 anos, trabalhava com serviços gerais; DHPP investiga autoria e possível motivação do crime

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Por OLHO DE BOTO, de Macapá (AP)

Um ataque a tiros na noite desta segunda-feira (27) deixou um morto na zona norte de Macapá. Alexandre Martins de Brito, de 32 anos, foi executado na Rua Coletora 1 do Conjunto Habitacional Miracema, no bairro Infraero 2. Segundo a polícia, a vítima, que trabalhava com serviços gerais, seguia tranquilamente para casa quando foi surpreendida por criminosos que chegaram em um carro branco. Sem qualquer chance de reação, ele foi alvo de vários disparos efetuados pelos ocupantes do veículo, que fugiram logo após o ataque.

A perícia apontou que os assassinos usaram pistolas calibre 9 milímetros e que pelo menos seis tiros atingiram a cabeça da vítima, provocando morte instantânea. Uma cena que chamou a atenção dos peritos foi o fato de Alexandre ainda estar com um pequeno saco de batata nas mãos, indicando que ele comia no momento em que foi surpreendido pelos criminosos.

A Delegacia de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP) assumiu o caso e trabalha para identificar os autores e a motivação do crime.

Pela forma como o assassinato foi praticado, muitos disparos, a principal suspeita é de que o caso tenha ligação com acerto de contas envolvendo o crime organizado.

Até o momento, ninguém foi preso.

A Polícia Civil pede que qualquer informação sobre os criminosos seja repassada de forma anônima pelo telefone 99170-4302.