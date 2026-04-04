Cultura, fé e resistência: começa hoje o Ciclo do Marabaixo 2026 no Amapá

Por LEONARDO MELO, de Macapá (AP)
O som das caixas já ecoa em Macapá. O Ciclo do Marabaixo 2026 inicia neste sábado de Aleluia, reunindo fé, tradição e identidade cultural em uma das maiores manifestações populares do Amapá. A programação segue até o mês de junho, mobilizando comunidades tradicionais nos bairros do Laguinho, Favela e também na zona rural da capital.
Realizado com apoio do Governo do Estado, o ciclo envolve dezenas de grupos culturais e famílias marabaixeiras, mantendo viva uma manifestação centenária que mistura religiosidade, música, dança e resistência afro-amapaense.
Seis grupos culturais são responsáveis pelos rituais e celebrações do Ciclo, na capital amapaense. O rufar das caixas e o rodar das saias acontecem em sete barracões tradicionais: Berço do Marabaixo, Raízes da Favela Dica Congó e Associação Zeca e Bibi Costa (Azebic), na Favela (bairro Santa Rita); Marabaixo do Pavão e Raimundo Ladislau, no Laguinho; além da União Folclórica de Campina Grande (UFCG) e Santíssima Trindade da Casa Grande, na zona rural de Macapá.
Ao longo dos próximos meses, os barracões se tornam palco de celebrações em homenagem ao Divino Espírito Santo e à Santíssima Trindade. As rodas de marabaixo, os cantos conhecidos como “ladrões” e o rufar das caixas marcam encontros que atravessam gerações e reforçam o sentimento de pertencimento do povo amapaense.
A abertura ocorre de forma simultânea em diferentes pontos tradicionais, com destaque para os barracões históricos que mantêm a tradição viva. As atividades incluem cortejos, levantamentos de mastros, ladainhas, marabaixões e programações culturais que também movimentam a economia local, especialmente com turismo e comércio.
Dentro da programação, o ciclo também incorpora atividades esportivas. Em parceria com a Secretaria de Desporto e Lazer (Sedel), será realizada no dia 4 de junho a segunda edição da Corrida do Ciclo. A concentração está prevista para as 5h, no Barracão Tia Gertrudes, sede do grupo Berço do Marabaixo, no bairro Santa Rita (Favela). O percurso abrange os cinco barracões da área urbana de Macapá.
Programação oficial do Ciclo do Marabaixo 2026
Dia 4 de abril – Sábado de Aleluia:
Grupo Berço do Marabaixo (Barracão Tia Gertrudes):
17h – Marabaixo da Aceitação da Bandeira;
20h – Jantar;
0h – Encerramento;
Grupo Azebic (Favela):
17h – Marabaixo da Aceitação da Bandeira;
20h – Jantar;
0h – Encerramento;
Grupo Raízes da Favela (Barracão Dica Congó):
17h – Marabaixo da Aceitação da Bandeira;
20h – Jantar;
0h – Encerramento;
Grupo Campina Grande (Barracão Jesus, Maria e José):
19h – Ladainha;
19h30 – Jantar;
20h – Tradicional Marabaixo;
0h – Baile da Aleluia;
2h – Encerramento;
Grupo Santíssima Trindade da Casa Grande:
5h – Alvorada com fogos;
12h – Almoço;
16h – Início das Oficinas Cantando e batendo Marabaixo;
19h – Ladainha e jantar;
20h – Roda de Marabaixo;
0h – Encerramento;
Dia 5 de abril – Domingo de Páscoa:
Barracão Tia Biló (Grupo Raimundo Ladislau):
17h – Marabaixo da Ressureição de Cristo;
20h – Jantar;
0h – Encerramento;
Barracão Mestre Pavão:
18h – Marabaixo da Ressurreição de Cristo;
20h – Jantar;
0h – Encerramento;
De 30/4 a 2/5 – Central do Ciclo do Marabaixo
Local: Centro de Cultura Negra do Amapá/CCNA/UMA.
Dia 1º de maio (sexta-feira):
Barracão Tia Gertrudes (Berço do Marabaixo):
16h – Marabaixo do Trabalhador;
19h – Jantar;
22h – Encerramento;
Dia 9 de maio – Sábado do Mastro – Corte dos Mastros nas matas do Curiaú;
9h – Todos os grupos;
12h – Almoço com todos os grupos no Curiaú;
15h – Encerramento;
Barracão Tia Gertrudes (Berço da Marabaraixo):
16h – Marabaixo do mastro – Cortejo do mastro pelas principais ruas da Favela;
19h – Jantar;
0h – Encerramento;
Dia 10 de maio – Domingo do Mastro – Cortejo dos mastros pelas principais ruas dos bairros Laguinho e Favela:
9h – Cortejo dos mastros – Barracão do Mestre Pavão;
10h – Cortejo dos Mastros – Barracão Tia Biló;
10h – Cortejo dos Mastros – Barracão Dica Congó – Raízes da Favela Dica Congó;
10h – Cortejo dos Mastros – Barracão Azebic;
17h – Marabaixo dos Mastros:
– Marabaixo Raimundo Ladislau (Barracão Tia Biló), Laguinho;
– Marabaixo do Pavão, Laguinho;
– Marabaixo Raízes da Favela (Barracão Dica Congó);
– Marabaixo Azebic, Favela;
0h – Encerramento;
Dia 13 de maio – Quarta-Feira da Murta do Divino Espírito Santo:
Barracão Mestre Pavão:
17h – Cortejo da Murta;
20h – Marabaixo da murta até ao amanhecer do dia 14/5 quinta-feira da hora com a levantação dos mastros do Divino Espírito Santo;
21h – Jantar;
Barracão Tia Biló (Grupo Raimundo Ladislau):
17h – Cortejo da Murta;
20h – Marabaixo da Murta até ao amanhecer do dia 14/5; quinta-feira da hora com a levantação dos mastros do Divino Espírito Santo;
21h – Jantar;
Dia 14 de maio – Quinta-feira da hora:
Ladainhas em louvor ao Divino Espírito Santo.
Barração do Mestre Pavão:
17h – Início das ladainhas em louvor ao Divino Espírito Santo Barracão Tia Biló, Laguinho;
19h – Início das ladainhas em louvor ao Divino Espírito Santo;
Dia 22 de maio (sexta-feira):
Ladainhas em louvor à Santíssima Trindade:
19h – Barracão Tia Biló, Laguinho;
18h – Barracão do Mestre Pavão, Laguinho;
18h – Barracão Tia Gertrudes, Favela;
18h – Barracão Azebic, Favela;
18h – Barracão Dica Congó, Favela;
Dia 24 de maio – Domingo do Divino Espírito Santo – murta da Santíssima Trindade:
Barracão Santíssima Trindade da Casa Grande – Rodovia AP-070:
5h – Alvorada com fogos;
12h – Almoço;
16h – Cortejo da Murta;
19h – Ladainha e jantar;
20h – Marabaixo em louvor à Santíssima Trindade da Casa Grande e levantação dos mastros da Santíssima Trindade ao amanhecer;
Barracão Jesus, Maria e José (Campina Grande):
17h – Cortejo da murta da Santíssima Trindade;
19h – Ladainha;
20h – Jantar e Marabaixo até ao amanhecer para levantação dos mastros da Santíssima Trindade;
Barracão Mestre Pavão:
7h30 – Missa na Igreja Jesus de Nazaré, em louvor ao Divino Espírito Santo;
9h – Café da manhã na casa do festeiro (Barracão Mestre Pavão);
13h – Almoço;
16h – Cortejo da murta da Santíssima Trindade;
19h – Jantar e Marabaixo da Santíssima Trindade até ao amanhecer para a levantação dos mastros da Santíssima Trindade;
Barracão Tia Biló (Grupo Raimundo Ladislau):
08h30h – Missa no próprio barracão, em louvor ao Divino Espírito Santo;
9h30 – Café da manhã;
17h – Cortejo da Murta da Santíssima Trindade;
20h – Jantar e Marabaixo da Santíssima Trindade até ao amanhecer para levantação dos mastros da Santíssima Trindade;
Barracão Tia Gertrudes (Berço do Marabaixo):
17h – Cortejo da murta da Santíssima Trindade:
20h – Jantar e Marabaixo até ao amanhecer para levantação dos mastros da Santíssima Trindade;
Barracão Azebic:
17h – Cortejo da murta da Santíssima Trindade;
20h – Jantar e Marabaixo até ao amanhecer para levantação dos mastros da Santíssima Trindade;
Barracão Dica Congó (Raízes da Favela):
17h – Cortejo da murta da Santíssima Trindade,
20h – Jantar e Marabaixo até ao amanhecer para levantação dos mastros da Santíssima Trindade;
Dia 29 de maio (sexta-feira):
Barracão Santíssima Trindade da Casa Grande – Rodovia AP-070:
5h – Alvorada com fogos;
8h – Missa;
9h – Café da manhã;
12h – Almoço;
19h – Ladainha cantada em latim;
20h – Jantar;
22h – Marabaixo em louvor à Santíssima Trindade, até ao amanhecer.
Barracão Santíssima Trindade da Casa Grande – Rodovia AP-070:
5h – Alvorada com fogos;
12h – Almoço;
16h – Quebra da Murta e Encontro das bandeiras do Divino Espírito Santo e Santíssima Trindade;
19h – Ladainha cantada em latim;
20h – Marabaixo até ao amanhecer;
Dia 31 de maio – Domingo da Santíssima Trindade:
Barracão Tia Biló (Raimundo Ladislau):
8h30 – Missa no próprio barracão;
9h30 – Café da manhã;
Barracão Mestre Pavão:
08h – Missa na Igreja Jesus de Nazaré em louvor a da Santíssima Trindade, após a missa haverá o cortejo da Santíssima Trindade até a casa do festeiro (Barracão Mestre Pavão);
9h – Café da manhã na casa do festeiro;
Barracão Dica Congó (Raízes da Favela):
8h30 – Café da manhã;
9h30 – Missa no Barracão Dica Congó;
12h30 – Almoço dos Inocentes;
15h – Baile dançante alusivo ao Domingo da Santíssima Trindade, com pagode e música ao vivo;
Barracão Tia Gertrudes (Berço do Marabaixo):
9h – Café da manhã;
10h – Missa em louvor à Santíssima da Trindade;
12h – Almoço dos Inocentes;
15h – Tarde Lúdica para as crianças e apresentações artísticas;
Barracão Azebic:
9h – Café da manhã;
10h – Missa em louvor à Santíssima da Trindade;
12h – Almoço dos Inocentes;
15h – Tarde Lúdica para as crianças;
Barracão Jesus, Maria e José (Campina Grande):
12h – Almoço dos Inocentes;
14h – Marabaixo das crianças e brincadeiras lúdicas;
17h – Encerramento;
Barracão Santíssima Trindade da Casa Grande – AP-070:
12h – Almoço da Santíssima Trindade;
19h – Ladainha em honra à Santíssima Trindade;
Dia 4 de junho – Quinta-feira de Corpus Christi:
5h – Segunda edição da Corrida do Ciclo do Marabaixo – Barracão Tia Gertrudes, grupo Berço do Marabaixo;
Dia 6 de junho (sábado):
Barracão Santíssima Trindade da Casa Grande – AP-070:
5h – Alvorada com fogos;
12h – Almoço e início do marabaixo;
14h – Torneio de futebol;
19h – Jantar;
21h – Marabaixo até ao amanhecer, para a derrubada dos Mastros.
Barracão Jesus, Maria e José (Campina Grande):
18h – Derrubada dos mastros;
19h – Ladainha;
19h30 – Marabaixo;
0h – Baile de Enceramento do Ciclo do Marabaixo da Campina Grande.
Dia 7 de junho – Domingo do Senhor – Encerramento do Ciclo do Marabaixo 2026:
Barracão Tia Biló (Grupo Raimundo Ladislau):
17h – Marabaixo do Domingo do Senhor
18h – Derruba dos mastros do Divino Espírito Santo e da Santíssima Trindade e escolha dos festeiros do próximo ano;
0h – Encerramento do Ciclo do Marabaixo;
Barracão Mestre Pavão:
17h – Marabaixo do Domingo do Senhor;
18h – Derruba dos mastros do Divino Espírito Santo e da Santíssima Trindade e escolha dos festeiros do próximo ano;
0h – Encerramento do Ciclo do Marabaixo;
Barracão Azebic;
17h – Marabaixo do Domingo do Senhor;
18h – Derruba dos mastros da Santíssima Trindade e escolha dos festeiros do próximo ano;
0h – Encerramento do Ciclo do Marabaixo;
Barracão Raízes da Favela (Dica Congó):
17h – Marabaixo do Domingo do Senhor;
18h – Derruba dos mastros da Santíssima Trindade e escolha dos festeiros do próximo ano.
0h – Encerramento do Ciclo do Marabaixo;
Barracão Tia Gertrudes (Berço do Marabaixo):
17h – Marabaixo do Domingo do Senhor;
18h – Derruba dos mastros da Santíssima Trindade e escolha dos festeiros do próximo ano;
0h – Encerramento do Ciclo do Marabaixo.