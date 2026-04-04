Cultura, fé e resistência: começa hoje o Ciclo do Marabaixo 2026 no Amapá

Barracões tradicionais do Laguinho, Favela e zona rural recebem rodas de marabaixo, ladainhas e cortejos ao longo de dois meses de celebração

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Por LEONARDO MELO, de Macapá (AP)

O som das caixas já ecoa em Macapá. O Ciclo do Marabaixo 2026 inicia neste sábado de Aleluia, reunindo fé, tradição e identidade cultural em uma das maiores manifestações populares do Amapá. A programação segue até o mês de junho, mobilizando comunidades tradicionais nos bairros do Laguinho, Favela e também na zona rural da capital.

Realizado com apoio do Governo do Estado, o ciclo envolve dezenas de grupos culturais e famílias marabaixeiras, mantendo viva uma manifestação centenária que mistura religiosidade, música, dança e resistência afro-amapaense.

Seis grupos culturais são responsáveis pelos rituais e celebrações do Ciclo, na capital amapaense. O rufar das caixas e o rodar das saias acontecem em sete barracões tradicionais: Berço do Marabaixo, Raízes da Favela Dica Congó e Associação Zeca e Bibi Costa (Azebic), na Favela (bairro Santa Rita); Marabaixo do Pavão e Raimundo Ladislau, no Laguinho; além da União Folclórica de Campina Grande (UFCG) e Santíssima Trindade da Casa Grande, na zona rural de Macapá.

Ao longo dos próximos meses, os barracões se tornam palco de celebrações em homenagem ao Divino Espírito Santo e à Santíssima Trindade. As rodas de marabaixo, os cantos conhecidos como “ladrões” e o rufar das caixas marcam encontros que atravessam gerações e reforçam o sentimento de pertencimento do povo amapaense.

A abertura ocorre de forma simultânea em diferentes pontos tradicionais, com destaque para os barracões históricos que mantêm a tradição viva. As atividades incluem cortejos, levantamentos de mastros, ladainhas, marabaixões e programações culturais que também movimentam a economia local, especialmente com turismo e comércio.

Dentro da programação, o ciclo também incorpora atividades esportivas. Em parceria com a Secretaria de Desporto e Lazer (Sedel), será realizada no dia 4 de junho a segunda edição da Corrida do Ciclo. A concentração está prevista para as 5h, no Barracão Tia Gertrudes, sede do grupo Berço do Marabaixo, no bairro Santa Rita (Favela). O percurso abrange os cinco barracões da área urbana de Macapá.

Programação oficial do Ciclo do Marabaixo 2026

Dia 4 de abril – Sábado de Aleluia:

Grupo Berço do Marabaixo (Barracão Tia Gertrudes):

17h – Marabaixo da Aceitação da Bandeira;

20h – Jantar;

0h – Encerramento;

Grupo Azebic (Favela):

17h – Marabaixo da Aceitação da Bandeira;

20h – Jantar;

0h – Encerramento;

Grupo Raízes da Favela (Barracão Dica Congó):

17h – Marabaixo da Aceitação da Bandeira;

20h – Jantar;

0h – Encerramento;

Grupo Campina Grande (Barracão Jesus, Maria e José):

19h – Ladainha;

19h30 – Jantar;

20h – Tradicional Marabaixo;

0h – Baile da Aleluia;

2h – Encerramento;

Grupo Santíssima Trindade da Casa Grande:

5h – Alvorada com fogos;

12h – Almoço;

16h – Início das Oficinas Cantando e batendo Marabaixo;

19h – Ladainha e jantar;

20h – Roda de Marabaixo;

0h – Encerramento;

Dia 5 de abril – Domingo de Páscoa:

Barracão Tia Biló (Grupo Raimundo Ladislau):

17h – Marabaixo da Ressureição de Cristo;

20h – Jantar;

0h – Encerramento;

Barracão Mestre Pavão:

18h – Marabaixo da Ressurreição de Cristo;

20h – Jantar;

0h – Encerramento;

De 30/4 a 2/5 – Central do Ciclo do Marabaixo

Local: Centro de Cultura Negra do Amapá/CCNA/UMA.

Dia 1º de maio (sexta-feira):

Barracão Tia Gertrudes (Berço do Marabaixo):

16h – Marabaixo do Trabalhador;

19h – Jantar;

22h – Encerramento;

Dia 9 de maio – Sábado do Mastro – Corte dos Mastros nas matas do Curiaú;

9h – Todos os grupos;

12h – Almoço com todos os grupos no Curiaú;

15h – Encerramento;

Barracão Tia Gertrudes (Berço da Marabaraixo):

16h – Marabaixo do mastro – Cortejo do mastro pelas principais ruas da Favela;

19h – Jantar;

0h – Encerramento;

Dia 10 de maio – Domingo do Mastro – Cortejo dos mastros pelas principais ruas dos bairros Laguinho e Favela:

9h – Cortejo dos mastros – Barracão do Mestre Pavão;

10h – Cortejo dos Mastros – Barracão Tia Biló;

10h – Cortejo dos Mastros – Barracão Dica Congó – Raízes da Favela Dica Congó;

10h – Cortejo dos Mastros – Barracão Azebic;

17h – Marabaixo dos Mastros:

– Marabaixo Raimundo Ladislau (Barracão Tia Biló), Laguinho;

– Marabaixo do Pavão, Laguinho;

– Marabaixo Raízes da Favela (Barracão Dica Congó);

– Marabaixo Azebic, Favela;

0h – Encerramento;

Dia 13 de maio – Quarta-Feira da Murta do Divino Espírito Santo:

Barracão Mestre Pavão:

17h – Cortejo da Murta;

20h – Marabaixo da murta até ao amanhecer do dia 14/5 quinta-feira da hora com a levantação dos mastros do Divino Espírito Santo;

21h – Jantar;

Barracão Tia Biló (Grupo Raimundo Ladislau):

17h – Cortejo da Murta;

20h – Marabaixo da Murta até ao amanhecer do dia 14/5; quinta-feira da hora com a levantação dos mastros do Divino Espírito Santo;

21h – Jantar;

Dia 14 de maio – Quinta-feira da hora:

Ladainhas em louvor ao Divino Espírito Santo.

Barração do Mestre Pavão:

17h – Início das ladainhas em louvor ao Divino Espírito Santo Barracão Tia Biló, Laguinho;

19h – Início das ladainhas em louvor ao Divino Espírito Santo;

Dia 22 de maio (sexta-feira):

Ladainhas em louvor à Santíssima Trindade:

19h – Barracão Tia Biló, Laguinho;

18h – Barracão do Mestre Pavão, Laguinho;

18h – Barracão Tia Gertrudes, Favela;

18h – Barracão Azebic, Favela;

18h – Barracão Dica Congó, Favela;

Dia 24 de maio – Domingo do Divino Espírito Santo – murta da Santíssima Trindade:

Barracão Santíssima Trindade da Casa Grande – Rodovia AP-070:

5h – Alvorada com fogos;

12h – Almoço;

16h – Cortejo da Murta;

19h – Ladainha e jantar;

20h – Marabaixo em louvor à Santíssima Trindade da Casa Grande e levantação dos mastros da Santíssima Trindade ao amanhecer;

Barracão Jesus, Maria e José (Campina Grande):

17h – Cortejo da murta da Santíssima Trindade;

19h – Ladainha;

20h – Jantar e Marabaixo até ao amanhecer para levantação dos mastros da Santíssima Trindade;

Barracão Mestre Pavão:

7h30 – Missa na Igreja Jesus de Nazaré, em louvor ao Divino Espírito Santo;

9h – Café da manhã na casa do festeiro (Barracão Mestre Pavão);

13h – Almoço;

16h – Cortejo da murta da Santíssima Trindade;

19h – Jantar e Marabaixo da Santíssima Trindade até ao amanhecer para a levantação dos mastros da Santíssima Trindade;

Barracão Tia Biló (Grupo Raimundo Ladislau):

08h30h – Missa no próprio barracão, em louvor ao Divino Espírito Santo;

9h30 – Café da manhã;

17h – Cortejo da Murta da Santíssima Trindade;

20h – Jantar e Marabaixo da Santíssima Trindade até ao amanhecer para levantação dos mastros da Santíssima Trindade;

Barracão Tia Gertrudes (Berço do Marabaixo):

17h – Cortejo da murta da Santíssima Trindade:

20h – Jantar e Marabaixo até ao amanhecer para levantação dos mastros da Santíssima Trindade;

Barracão Azebic:

17h – Cortejo da murta da Santíssima Trindade;

20h – Jantar e Marabaixo até ao amanhecer para levantação dos mastros da Santíssima Trindade;

Barracão Dica Congó (Raízes da Favela):

17h – Cortejo da murta da Santíssima Trindade,

20h – Jantar e Marabaixo até ao amanhecer para levantação dos mastros da Santíssima Trindade;

Dia 29 de maio (sexta-feira):

Barracão Santíssima Trindade da Casa Grande – Rodovia AP-070:

5h – Alvorada com fogos;

8h – Missa;

9h – Café da manhã;

12h – Almoço;

19h – Ladainha cantada em latim;

20h – Jantar;

22h – Marabaixo em louvor à Santíssima Trindade, até ao amanhecer.

Barracão Santíssima Trindade da Casa Grande – Rodovia AP-070:

5h – Alvorada com fogos;

12h – Almoço;

16h – Quebra da Murta e Encontro das bandeiras do Divino Espírito Santo e Santíssima Trindade;

19h – Ladainha cantada em latim;

20h – Marabaixo até ao amanhecer;

Dia 31 de maio – Domingo da Santíssima Trindade:

Barracão Tia Biló (Raimundo Ladislau):

8h30 – Missa no próprio barracão;

9h30 – Café da manhã;

Barracão Mestre Pavão:

08h – Missa na Igreja Jesus de Nazaré em louvor a da Santíssima Trindade, após a missa haverá o cortejo da Santíssima Trindade até a casa do festeiro (Barracão Mestre Pavão);

9h – Café da manhã na casa do festeiro;

Barracão Dica Congó (Raízes da Favela):

8h30 – Café da manhã;

9h30 – Missa no Barracão Dica Congó;

12h30 – Almoço dos Inocentes;

15h – Baile dançante alusivo ao Domingo da Santíssima Trindade, com pagode e música ao vivo;

Barracão Tia Gertrudes (Berço do Marabaixo):

9h – Café da manhã;

10h – Missa em louvor à Santíssima da Trindade;

12h – Almoço dos Inocentes;

15h – Tarde Lúdica para as crianças e apresentações artísticas;

Barracão Azebic:

9h – Café da manhã;

10h – Missa em louvor à Santíssima da Trindade;

12h – Almoço dos Inocentes;

15h – Tarde Lúdica para as crianças;

Barracão Jesus, Maria e José (Campina Grande):

12h – Almoço dos Inocentes;

14h – Marabaixo das crianças e brincadeiras lúdicas;

17h – Encerramento;

Barracão Santíssima Trindade da Casa Grande – AP-070:

12h – Almoço da Santíssima Trindade;

19h – Ladainha em honra à Santíssima Trindade;

Dia 4 de junho – Quinta-feira de Corpus Christi:

5h – Segunda edição da Corrida do Ciclo do Marabaixo – Barracão Tia Gertrudes, grupo Berço do Marabaixo;

Dia 6 de junho (sábado):

Barracão Santíssima Trindade da Casa Grande – AP-070:

5h – Alvorada com fogos;

12h – Almoço e início do marabaixo;

14h – Torneio de futebol;

19h – Jantar;

21h – Marabaixo até ao amanhecer, para a derrubada dos Mastros.

Barracão Jesus, Maria e José (Campina Grande):

18h – Derrubada dos mastros;

19h – Ladainha;

19h30 – Marabaixo;

0h – Baile de Enceramento do Ciclo do Marabaixo da Campina Grande.

Dia 7 de junho – Domingo do Senhor – Encerramento do Ciclo do Marabaixo 2026:

Barracão Tia Biló (Grupo Raimundo Ladislau):

17h – Marabaixo do Domingo do Senhor

18h – Derruba dos mastros do Divino Espírito Santo e da Santíssima Trindade e escolha dos festeiros do próximo ano;

0h – Encerramento do Ciclo do Marabaixo;

Barracão Mestre Pavão:

17h – Marabaixo do Domingo do Senhor;

18h – Derruba dos mastros do Divino Espírito Santo e da Santíssima Trindade e escolha dos festeiros do próximo ano;

0h – Encerramento do Ciclo do Marabaixo;

Barracão Azebic;

17h – Marabaixo do Domingo do Senhor;

18h – Derruba dos mastros da Santíssima Trindade e escolha dos festeiros do próximo ano;

0h – Encerramento do Ciclo do Marabaixo;

Barracão Raízes da Favela (Dica Congó):

17h – Marabaixo do Domingo do Senhor;

18h – Derruba dos mastros da Santíssima Trindade e escolha dos festeiros do próximo ano.

0h – Encerramento do Ciclo do Marabaixo;

Barracão Tia Gertrudes (Berço do Marabaixo):

17h – Marabaixo do Domingo do Senhor;

18h – Derruba dos mastros da Santíssima Trindade e escolha dos festeiros do próximo ano;

0h – Encerramento do Ciclo do Marabaixo.