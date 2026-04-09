Dalua consegue apoio da Codevasf para recuperar ruas de Macapá e distritos

Por LEONARDO MELO, de Macapá (AP)

O prefeito interino de Macapá, Pedro Dalua (Uniã), se reuniu com representantes da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf) na tarde desta quinta-feira (9) para solicitar apoio em maquinário pesado, com o objetivo de reforçar os serviços de manutenção e infraestrutura em andamento na capital. O pedido formal inclui equipamentos como caçambas, retroescavadeiras, pás-carregadeiras, escavadeiras, motoniveladoras, caminhões-pipa e caminhões muck. Também estão entre as solicitações veículos de apoio, como vans, ônibus e voadeiras, voltados principalmente ao atendimento de comunidades mais afastadas e distritos do município.

Durante a reunião, foram discutidas estratégias para ampliar a capacidade operacional da prefeitura, sobretudo em áreas que exigem intervenções emergenciais e contínuas.

“Hoje saio satisfeito por encaminhar nossas metas para essa parceria, que vai contribuir diretamente com a infraestrutura viária de Macapá. Já na próxima semana teremos ações de pavimentação e bloquetagem de ruas com o apoio dos maquinários da Codevasf”, destacou Pedro Dalua.

De acordo com a gestão municipal, a iniciativa integra um esforço para intensificar obras de recuperação de vias, limpeza urbana e manutenção de espaços públicos, diante do aumento das demandas estruturais na cidade.

“É fundamental que tenhamos apoio para melhorar as condições de vida dos nossos munícipes e garantir o desenvolvimento da nossa capital”, acrescentou o prefeito.

O encontro contou com a participação do superintendente da Codevasf no Amapá, Márcio Adalberto Andrade. “Essa reunião fortalece os laços de cooperação e dá mais celeridade às ações que já vêm sendo realizadas em parceria com a prefeitura, especialmente nas obras de infraestrutura”, afirmou o superintendente.

A Codevasf, empresa pública federal voltada ao desenvolvimento regional, atua em projetos de infraestrutura, apoio produtivo e melhoria das condições socioeconômicas em diversas regiões do país. A parceria com o município de Macapá é considerada estratégica para ampliar a execução de políticas públicas locais.