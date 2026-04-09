Dalua paga Nova Macapá, que agora faz jogo psicológico por supostas dívidas na gestão Furlan

Por SELES NAFES, de Macapá

A maior empresa do setor de transporte de passageiros do Amapá, a Nova Macapá, com mais de 250 funcionários e 80 ônibus, está novamente com os salários atrasados, apesar de todos os repasses feitos em março por ordem do prefeito interino Pedro Dalua (União). Uma assembleia do Sindicato dos Rodoviários deve discutir o tema nos próximos dias, com novo indicativo de greve.

De acordo com apuração do Portal SelesNafes.Com, assim que assumiu após o afastamento e a renúncia do então prefeito Antônio Furlan (PSD), alvo de investigação da Polícia Federal, Dalua determinou o pagamento de todas as dívidas.

A Nova Macapá recebeu o faturamento da bilhetagem e o subsídio (R$ 600 mil por mês) de dezembro a março. O prefeito também determinou o pagamento dos serviços prestados na Expofeira do ano passado, no valor de R$ 550 mil. Furlan havia transferido apenas R$ 200 mil desse montante.

Os pagamentos foram feitos logo após a saída de Furlan, o que funcionou como um gesto para os funcionários da empresa que decidiram suspender a greve já marcada. No entanto, a empresa voltou a atrasar salários.

“Os trabalhadores não vão servir de massa de manobra para atacar político A ou B, seja quem for. Somos trabalhadores que queremos receber. Com esse descaso com os rodoviários, não resta outra opção senão deflagrar a greve. Se isso vai ajudar lado A ou B, isso não nos interessa”, comentou o diretor do Sincotrap, Max Délis, que nesta quinta-feira (9) voltou a se reunir com os funcionários da Nova Macapá.

O Portal SN enviou um pedido de posicionamento da empresa, que mais uma vez não deu resposta. Fontes consultadas pelo portal afirmam que a Nova Macapá reivindica cerca de R$ 15 milhões supostamente devidos pela gestão Furlan. Nessa conta entram o transporte gratuito durante o Círio, Enem e Réveillon de 2025, além das eleições de 2024.