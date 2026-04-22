APÓS MESES PARADA

Dalua reativa UBS Fluvial para retomar atendimentos no Bailique

22, abril, 2026
Embarcação deve alcançar milhares de atendimentos nas comunidades isoladas do arquipélago
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De Macapá (AP)

Entre os dias 24 e 26 de abril, a Unidade Básica de Saúde (UBS) fluvial volta a levar atendimento ao arquipélago do Bailique, retomando a presença de equipes de saúde nas comunidades ribeirinhas. A reativação da unidade foi determinada pelo prefeito interino Pedro DaLua, como medida para ampliar o acesso aos serviços básicos em áreas afastadas da capital.

Antes da retomada, na segunda-feira (20), a embarcação passou por uma inspeção técnica realizada por equipe da Secretaria Municipal de Saúde, que verificou as condições estruturais e operacionais da unidade.

Inspeção técnica reuniu Karen Luz, Elizabeth Medeiros e o vereador Joselyo Mais Saúde para verificar as condições da embarcação antes do início das atividades. Foto: Isa Duarte – Semcom/PMM

A vistoria contou com a participação das subsecretárias Karen Luz e Elizabeth Medeiros, além do vereador Joselyo Mais Saúde, que apoia a iniciativa.

Preparada para atuar com equipe multiprofissional, a UBS fluvial vai ofertar atendimentos clínicos, vacinação e testes rápidos durante os três dias de ação.

A estimativa é de que entre 400 e 600 famílias sejam atendidas, considerando a abrangência das comunidades espalhadas pelo arquipélago.

Seles Nafes
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