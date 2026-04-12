Delegado Inácio vence eleição em Oiapoque e vira o jogo na reta final da apuração

Deputado do PDT supera prefeito interino Guido Mecânico após reação nas últimas urnas e consolida vitória com 49,27% dos votos

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Por SELES NAFES, de Macapá (AP)

A eleição suplementar em Oiapoque, município a 590 quilômetros de Macapá, terminou com uma virada dramática e a vitória do deputado estadual Delegado Inácio (PDT), que foi eleito prefeito após superar o atual gestor interino, Guido Mecânico (PP), na reta final da apuração.

Nas primeiras urnas contabilizadas, Guido chegou a liderar o processo, mas sem conseguir abrir vantagem expressiva. O cenário começou a mudar nas últimas seções apuradas, quando Inácio ganhou fôlego e ultrapassou o adversário.

Com 98,86% das urnas apuradas por volta das 18h, o deputado já havia sido declarado vencedor matematicamente. Ele terminou com 49,27% dos votos válidos, contra 46,02% de Guido Mecânico.

A vitória representa uma reviravolta política no município. Em 2024, Inácio havia ficado em segundo lugar, sendo derrotado pelo então prefeito Breno Almeida (pp), cuja cassação motivou a realização do novo pleito.

Trajetória política

Inácio Monteiro Maciel, tem 48 anos, é bacharel em Direito e delegado de polícia. Atualmente, exerce o primeiro mandato como deputado estadual pelo Amapá, cargo que ocupa desde 2023.

Filiado ao PDT, ele construiu sua trajetória política ocupantes cargos no governo Waldez com um discurso de desenvolvimento econômico baseado na exploração de petróleo e outros riquezas, o que impulsionou sua candidatura tanto à Assembleia Legislativa quanto à prefeitura de Oiapoque. Durante a campanha para a eleição suplementar ele foi bastante atacado e acusado de não morar no município.

A derrota de Guido representa a saída de um grupo que governou a cidade nos últimos seis anos. Ele vinha sendo apoiado por Breno Almeida.