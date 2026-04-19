Detento usando bolsa de colostomia é flagrado com drogas durante abordagem da PM em Macapá

Homem foi conduzido após ser encontrado com entorpecentes e descumprir medidas judiciais durante ação no Marabaixo IV

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Por OLHO DE BOTO, de Macapá (AP)

Um homem usando bolsa de colostomia devido sequelas de um disparo de arma de fogo ocorrido durante uma tentativa de homicídio anterior foi preso por tráfico de drogas na madrugada deste domingo (19), no bairro Marabaixo IV, na zona oeste de Macapá.

Militares do 8º Batalhão da Polícia Militar patrulhavam pela Travessa Rio Solimões quando avistaram três indivíduos que, ao perceberem a aproximação da viatura, demonstraram atitude suspeita, levando as mãos ao rosto. Um deles ainda tentou se esconder atrás dos demais, o que motivou a abordagem.

Durante a busca pessoal em Rarison Gomes Pinto, de 36 anos, os policiais informaram ter encontrado, em um recipiente plástico que ele levava no bolso, 9 porções de crack e 15 porções de cocaína. Já na cintura, junto a bolsa de colostomia, foi localizada ainda uma porção média de maconha.

Em consulta nominal via Ciodes, foi constatado que Rarison já responde pelo crime de roubo qualificado e cumpria pena em regime de prisão domiciliar. A decisão judicial determinava restrição de circulação das 19h às 7h durante a semana e recolhimento integral aos fins de semana.

Diante da situação, foi dada voz de prisão ao detento, que foi conduzido ao Ciosp do Pacoval, onde foi apresentado à autoridade policial para as providências cabíveis.