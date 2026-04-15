Documentário revive madrugada de terror em naufrágio com relatos inéditos

Produção resgata memórias de sobreviventes e bastidores do resgate em uma das maiores tragédias fluviais da Amazônia que deixou 42 mortos

Compartilhamentos

Por RODRIGO ÍNDIO, de Macapá (AP)

Considerada uma das maiores tragédias fluviais da história recente da Amazônia, o naufrágio do navio Anna Karoline III ganha um registro histórico e documental de fôlego. O telefilme “Anna Karoline III: A história que o rio nunca esqueceu”, produzido pela Duas Telas Produtora Cultural em coprodução com a Nagib Produções, será lançado nesta sexta-feira (17), trazendo depoimentos inéditos e uma análise profunda sobre as causas e as consequências do desastre ocorrido em fevereiro de 2020. O documentário, com cerca de 50 minutos, adota a estética do “cinema verdade” para mergulhar nas memórias de quem viveu o pesadelo. A narrativa é costurada por relatos de sobreviventes, familiares das vítimas e profissionais que atuaram na linha de frente do resgate, como membros do Corpo de Bombeiros e da Polícia Científica. O filme também dá voz aos jornalistas que acompanharam o desenrolar das buscas e a complexa operação de reflutuação da embarcação.

Uma ferida aberta na Amazônia

O naufrágio aconteceu na madrugada de 29 de fevereiro de 2020, próximo à Boca do Rio Jari, durante o trajeto entre Santana (AP) e Santarém (PA). Com 93 pessoas a bordo, o navio submergiu em questão de segundos após enfrentar uma ventania. As investigações posteriores confirmaram que o excesso de peso e a adulteração da linha de carga (disco de Plimsoll) foram fatores decisivos para a instabilidade da embarcação. Ao todo, 42 vidas foram perdidas.

“Este filme retrata sofrimento, perdas e momentos de grande dor, mas é uma peça importante para a memória dessas tragédias”, afirma Thomé Azevedo, produtor do longa.

Para o diretor Marcelo Nobre, a obra vai além do luto.

“O filme busca provocar reflexão e conscientização sobre a importância de medidas preventivas e segurança em viagens fluviais para evitar novos acidentes”.

Lançamento e exibição

O projeto foi viabilizado por meio da Lei Paulo Gustavo, através de edital da Secretaria de Estado da Cultura do Amapá (Secult). O lançamento oficial ocorre nesta sexta-feira (17) com uma avant-première reservada no Cine Movieland, voltada exclusivamente para familiares das vítimas, autoridades e convidados que participaram da produção.

Para o público em geral, o documentário será disponibilizado gratuitamente no mesmo dia. A obra poderá ser acessada diretamente no canal oficial da Duas Telas Produtora Cultural no YouTube, permitindo que a sociedade conheça os detalhes de uma história que, como sugere o título, o rio e o povo amapaense jamais esqueceram.