NA ZONA NORTE DE MACAPÁ

Dupla usa revólver falso para assaltar posto de gasolina

11, abril, 2026
Os dois foram presos pela PM logo após o roubo
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ANDERSON MELO, de Macapá (AP)

A Polícia Militar do Amapá prendeu dois indivíduos suspeitos de envolvimento em um roubo ocorrido no bairro Açaí, na zona norte de Macapá. A ação foi realizada por equipes da Companhia Tático Operacional Rodoviário (TOR), vinculada ao Batalhão de Policiamento Rodoviário Estadual (BPRE). Durante patrulhamento pela BR-210, os policiais foram informados por funcionários de um posto de combustível de que dois homens armados, em uma motocicleta, haviam acabado de cometer o assalto no local.

Com base nas características repassadas, a equipe iniciou buscas na região e seguiu até o bairro Morada das Palmeiras. Na Avenida Açaí, os militares localizaram uma motocicleta com as mesmas características informadas.

Durante a abordagem, os policiais encontraram com os suspeitos um simulacro de arma de fogo, além de valores em dinheiro que teriam sido levados do estabelecimento.

Dinheiro levado do posto e a pistola falsa

Os dois indivíduos receberam voz de prisão e foram encaminhados à delegacia especializada, junto com o material apreendido, para os procedimentos legais.

Seles Nafes
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