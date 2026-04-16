Ele abusou dos 3 enteados

Homem de 36 anos foi condenado há 20 anos de prisão; Ele localizado pelo Núcleo de Capturas e cumprirá pena superior a 20 anos de reclusão

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Por OLHO DE BOTO, de Macapá (AP)

O Núcleo de Capturas da Polícia Civil do Amapá prendeu, no início da tarde desta quarta-feira (15), na zona rural de Macapá, um homem de 36 anos condenado a mais de 20 anos de reclusão por estupro de vulnerável e maus-tratos. Os crimes ocorreram em 2014. Segundo as investigações, o condenado é padrasto das vítimas e teria abusado sexualmente de três enteados, que tinham entre 7 e 13 anos à época. O caso chegou ao conhecimento das autoridades por meio de denúncia ao Conselho Tutelar, que registrou a ocorrência.

Quando a equipe policial chegou ao endereço do foragido, localizado em uma área de ocupação no km 9, constatou que as crianças viviam em condições precárias de higiene e alimentação, o que também resultou na condenação por maus-tratos.

“Geralmente, crimes dessa natureza ocorrem dentro do lar e sem testemunhas. Por isso, a participação da comunidade é de suma importância para que o Estado possa fazer cessar a violência e punir os autores. A rápida atuação do Conselho Tutelar possibilitou essa ação e, agora, com a expedição do mandado de prisão definitiva, a Justiça será feita”, disse o delegado Bruno Braz, chefe do Núcleo de Capturas.

Após audiência de custódia, o preso será encaminhado ao Instituto de Administração Penitenciária (Iapen), onde dará início ao cumprimento da pena.