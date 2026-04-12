Em nova canção, Osmar traduz a busca por paz nas reuniões de amigos e casais

Em Deixe Viver os Girassóis, o cantor e compositor Osmar Júnior explica que as sementes de paz nascem entre amigos e casais, em encontros e reencontros, regados ou não. Nessas rodas de conversa, geralmente em torno de uma mesa, surgem debates e reflexões sobre a vida — e até possíveis caminhos para aliviar aflições pessoais e do mundo. Há até menção a uma casa de shows e restaurante que já virou um ponto tradicional de cultura em Macapá, o Rodsbar. “Os girassóis são parceiros de luz, onde um energiza o outro”, resume ele. Ouça.

Ficha técnica

Reportagem: Seles Nafes

Imagens: Caio Lucas Nunes da Silva

Edição: Antônio Batista Júnior