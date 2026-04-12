MÚSICAS INÉDITA

Em nova canção, Osmar traduz a busca por paz nas reuniões de amigos e casais

12, abril, 2026
Foto: Caio Lucas Nunes da Silva
Em Deixe Viver os Girassóis, o cantor e compositor lembra que das rodas de conversa surgem as sementes de paz
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Em Deixe Viver os Girassóis, o cantor e compositor Osmar Júnior explica que as sementes de paz nascem entre amigos e casais, em encontros e reencontros, regados ou não. Nessas rodas de conversa, geralmente em torno de uma mesa, surgem debates e reflexões sobre a vida — e até possíveis caminhos para aliviar aflições pessoais e do mundo. Há até menção a uma casa de shows e restaurante que já virou um ponto tradicional de cultura em Macapá, o Rodsbar. “Os girassóis são parceiros de luz, onde um energiza o outro”, resume ele. Ouça.

Ficha técnica

Reportagem: Seles Nafes

Imagens: Caio Lucas Nunes da Silva

Edição: Antônio Batista Júnior

Seles Nafes
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