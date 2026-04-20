Em parceria com associações, exames de tomografia e serviços percorrem região metropolitana

Macapá (AP)
Neste fim de semana moradores do Novo Horizonte, um dos bairros mais populosos da zona norte de Macapá, começaram a ser atendidos pelo “Vem Geral”, uma iniciativa da Associação Amigos do Bem que ganhou apoio do senador Randolfe Rodrigues (PT-AP), governo do Estado e prefeitura. Além de consultas, serviços de cidadania e cuidados estéticos (oferecidos no sábado, 18), até exames de tomografia estão sendo realizados em uma carreta especial que permanecerá por 30 dias em frente à UPA do Novo Horizonte nas próximas semanas. A iniciativa vai percorrer outros bairros da região metropolitana de Macapá, informou o senador.
Ficha
Reportagem: Seles Nafes
Imagens: Caio Lucas Nunes da Silva
Edição: Antônio Batista Júnior