Em parceria com associações, exames de tomografia e serviços percorrem região metropolitana

Vem Geral começou no sábado (20) pelo Novo Horizonte

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Macapá (AP)

Neste fim de semana moradores do Novo Horizonte, um dos bairros mais populosos da zona norte de Macapá, começaram a ser atendidos pelo “Vem Geral”, uma iniciativa da Associação Amigos do Bem que ganhou apoio do senador Randolfe Rodrigues (PT-AP), governo do Estado e prefeitura. Além de consultas, serviços de cidadania e cuidados estéticos (oferecidos no sábado, 18), até exames de tomografia estão sendo realizados em uma carreta especial que permanecerá por 30 dias em frente à UPA do Novo Horizonte nas próximas semanas. A iniciativa vai percorrer outros bairros da região metropolitana de Macapá, informou o senador.

Ficha

Reportagem: Seles Nafes

Imagens: Caio Lucas Nunes da Silva

Edição: Antônio Batista Júnior