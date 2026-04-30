Encapuzados executam adolescente com tiros no rosto em via pública de Macapá

Amigo que estava com a vítima fugiu e pode ser peça-chave para esclarecer o crime

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Por OLHO DE BOTO, de Macapá (AP)

Um adolescente de 16 anos foi morto com diversos tiros, principalmente no rosto, na noite desta quarta-feira (29), na zona norte de Macapá. O crime ocorreu na Rua Mamoeiro, no bairro Brasil Novo, e é investigado como possível consequência da guerra entre facções criminosas.

De acordo com o delegado Carlos Mazurek, da Delegacia de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP), o jovem estava voltando para casa na companhia de um amigo quando foi surpreendido por dois homens encapuzados que estavam dentro de um carro.

“Eles abordaram as vítimas e efetuaram os disparos. Até o momento, não conseguimos identificar os autores”, informou o delegado.

Ainda segundo Mazurek, ninguém conseguiu anotar a placa do veículo, e a polícia trabalha para identificar o modelo e a cor do carro utilizado na execução. Testemunhas estão sendo procuradas para ajudar na investigação.

Uma das linhas investigativas aponta possível ligação do assassinato com o tráfico de drogas, já que o adolescente havia sido apreendido anteriormente por envolvimento com esse tipo de crime.

O amigo que acompanhava a vítima no momento do ataque fugiu e ainda não foi localizado. A polícia acredita que ele possa fornecer informações importantes para esclarecer o caso.

No local do crime, não foram encontrados estojos de munição, o que também será analisado pelos investigadores.

A Polícia Civil reforça o pedido de colaboração da população. Informações que possam ajudar na identificação dos suspeitos podem ser repassadas de forma anônima pelo telefone (96) 99170-4302. O sigilo do denunciante é garantido.