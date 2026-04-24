Enchente atinge comunidade do Igarapé do Palha em Ferreira Gomes

Avanço rápido da água na madrugada surpreendeu moradores e mobilizou equipes

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Por ANDERSON MELO, de Macapá (AP)

Equipes da Defesa Civil do Amapá realizam, desde as primeiras horas Déa quinta-feira (23) o levantamento dos danos e os primeiros atendimentos às famílias atingidas por uma enchente na comunidade do Igarapé do Palha, no município de Ferreira Gomes.

A cheia foi registrada ainda durante a madrugada, após fortes chuvas que atingiram a região acima do volume esperado. Com o aumento repentino do nível do igarapé, a água invadiu residências e comprometeu estruturas em áreas mais baixas da comunidade.

Os moradores foram surpreendidos pela rapidez com que o rio subiu, resultando em perdas materiais e dificuldades de acesso em alguns trechos. Imagens registradas no local mostram casas alagadas, áreas completamente tomadas pela água e famílias tentando proteger o que restou de seus pertences.

A Defesa Civil atua no mapeamento das áreas mais afetadas, no apoio imediato às famílias e na avaliação da necessidade de assistência emergencial.

“Estamos trabalhando de forma integrada com a defesa civil municipal, para fazer o levantamento de quantas famílias foram afetadas por essa cheia. O objetivo é atender as pessoas atingidas com ajudas humanitárias nesse momento” explicou o diretor de gestão de desastres, Capitão Telfran Gomes.

O monitoramento das condições climáticas continua, e novas medidas podem ser adotadas conforme a evolução do nível do rio na região.