Entrega de escolas indígenas marca Dia dos Povos Originários no Amapá

Unidades foram reconstruídas em terras Wajãpi, em Pedra Branca do Amapari, com investimento em estrutura, tecnologia e kits pedagógicos

Compartilhamentos

De Macapá (AP)

Quatro escolas estaduais indígenas foram entregues neste domingo (19) nas terras Wajãpi, em Pedra Branca do Amapari, em celebração ao Dia dos Povos Originários. A cerimônia ocorreu na Aldeia Manilha, reunindo lideranças indígenas, moradores e autoridades.

O governador Clécio Luís (União) esteve presente na entrega, realizada pelo governo do Estado como parte de um conjunto de investimentos na educação indígena. Ele afirmou que a iniciativa atende a uma demanda histórica das comunidades e reforça o compromisso com uma educação que respeita as culturas tradicionais.



As escolas Manilha, Ytuwasu, Taitetuwa e Mariry foram reconstruídas com estruturas adaptadas à realidade local, combinando madeira e alvenaria. Os espaços incluem salas de aula, alojamentos para professores, além de mobiliário novo, kits pedagógicos e acesso à internet via satélite.

Com as novas entregas, o estado amplia o número de escolas reformadas e reconstruídas na rede pública, chegando a 42 unidades. Na educação indígena, o avanço também inclui novos projetos e investimentos em andamento para fortalecer o ensino nas comunidades.