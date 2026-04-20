EDUCAÇÃO

Entrega de escolas indígenas marca Dia dos Povos Originários no Amapá

20, abril, 2026
Unidades foram reconstruídas em terras Wajãpi, em Pedra Branca do Amapari, com investimento em estrutura, tecnologia e kits pedagógicos
Compartilhamentos

De Macapá (AP)

Quatro escolas estaduais indígenas foram entregues neste domingo (19) nas terras Wajãpi, em Pedra Branca do Amapari, em celebração ao Dia dos Povos Originários. A cerimônia ocorreu na Aldeia Manilha, reunindo lideranças indígenas, moradores e autoridades.

O governador Clécio Luís (União) esteve presente na entrega, realizada pelo governo do Estado como parte de um conjunto de investimentos na educação indígena. Ele afirmou que a iniciativa atende a uma demanda histórica das comunidades e reforça o compromisso com uma educação que respeita as culturas tradicionais.

Entregas ocorrem em aldeias Wajãpi com estruturas adaptadas à realidade local e acesso à internet via satélite. Fotos: Ruan Alves/Secom GEA

Governo aponta demanda histórica e amplia para 42 o total de escolas reformadas e reconstruídas no estado


As escolas Manilha, Ytuwasu, Taitetuwa e Mariry foram reconstruídas com estruturas adaptadas à realidade local, combinando madeira e alvenaria. Os espaços incluem salas de aula, alojamentos para professores, além de mobiliário novo, kits pedagógicos e acesso à internet via satélite.

Com as novas entregas, o estado amplia o número de escolas reformadas e reconstruídas na rede pública, chegando a 42 unidades. Na educação indígena, o avanço também inclui novos projetos e investimentos em andamento para fortalecer o ensino nas comunidades.

Seles Nafes
Compartilhamentos
Tags :
Insira suas palavras de pesquisa e pressione Enter.

Todos os direitos reservados. Desenvolvido por André Melo

error: Conteúdo Protegido!!