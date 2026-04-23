Escola interditada um dia antes de desabamento estava em pacote de reconstruções

Macapá (AP)

Técnicos da Secretaria de Estado da Educação (Seed) já haviam identificado instabilidade em parte do teto que desabou nesta quinta-feira (23) na Escola Estadual Rivanda Nazaré, no bairro Novo Horizonte. A inspeção que resultou na interdição da unidade ocorreu na quarta-feira (22), o que evitou feridos. De acordo com a Seed, a vistoria faz parte de um cronograma permanente de monitoramento das condições estruturais das escolas da rede estadual. A unidade já estava incluída em um pacote de reconstruções autorizado pelo governador Clécio Luís (União).

Além da Rivanda Nazaré, o pacote contempla também as escolas Edgar Lino, em Macapá, e Foz do Rio Pirativa, em Santana.

“Este foi um pedido pessoal do governador Clécio. Todos os serviços serão executados visando o melhor resultado para essas comunidades escolares”, afirmou a secretária de Educação, Francisca Oliveira.

Com a interdição, as aulas da Rivanda Nazaré — assim como das demais unidades que passarão por obras — serão transferidas para outros prédios preparados pela Seed. A previsão é que os trabalhos de reconstrução comecem ainda neste semestre. Nos últimos três anos, o Governo do Amapá informou ter investido cerca de R$ 106 milhões na reconstrução e ampliação de 42 escolas em todo o estado.