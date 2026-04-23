Estudante de 15 anos é cercado por criminosos e executado a tiros

Por OLHO DE BOTO, de Macapá (AP)
Um estudante de 15 anos foi morto com pelo menos três tiros na tarde desta quinta-feira (23), entre os blocos do Habitacional São José, no bairro Buritizal, zona sul de Macapá. Segundo informações da Polícia Científica, a vítima foi atingida por dois disparos no rosto e um nas costas. O adolescente ainda vestia o uniforme escolar no momento do ataque. De acordo com o tenente-coronel Ademar Leite, do 1º Batalhão da Polícia Militar, quatro criminosos chegaram ao local em duas bicicletas e cercaram o jovem por volta das 14h.
“As informações dão conta que quatro indivíduos chegaram até esse jovem de apenas 15 anos. Segundo a mãe dele, ele não tinha nenhum envolvimento com qualquer tipo de organização criminosa”, explicou o oficial ao Portal SelesNafes.Com.
Ainda segundo o comandante, os bandidos tiveram um contato breve com a vítima antes de efetuarem os disparos. Nenhuma cápsula foi encontrada na cena do crime, o que leva a polícia a acreditar que a arma usada foi um revólver.
O Portal SN apurou que o adolescente havia acabado de sair de uma escola próxima ao residencial e costumava frequentar o local após as aulas. A mãe relatou desconhecer o motivo da presença frequente do filho em um apartamento dentro do habitacional. O tenente-coronel destacou que a mochila da vítima foi encontrada no local e que nada foi levado pelos suspeitos, o que praticamente descarta a hipótese de latrocínio.
“Uma coisa já pode ficar comprovada: eles conheciam a rotina desse jovem porque nenhum tipo de objeto foi levado”, disse.
Testemunhas relataram ainda que um dos suspeitos usava roupa comum, enquanto outros três estavam vestidos com uniformes escolares, embora não tenha sido possível identificar de qual instituição. Câmeras de segurança da região devem ajudar a Polícia Civil nas investigações, tanto para identificar os suspeitos quanto para esclarecer a dinâmica do crime.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local e apenas constatou o óbito. O caso segue sendo investigado pela Delegacia de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP).