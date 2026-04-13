Estudantes agridem morador de rua com arma de choque; caso é investigado

Vídeos mostram ataques repetidos; MPF abre apuração e universidade afasta alunos envolvidos

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Por PEDRO PESSOA, de Belém (PA)

Um homem em situação de rua foi agredido em dias diferentes com uma arma de choque nas proximidades de uma faculdade particular, na avenida Alcindo Cacela, em Belém. O caso ganhou grande repercussão após vídeos da ação circularem nas redes sociais. Nas imagens, um estudante se aproxima da vítima e dispara o dispositivo elétrico. A ação é registrada por outro jovem, que acompanha a cena à distância. Os ataques se repetem pelo menos três vezes em datas diferentes. Em seguida, os envolvidos deixam o local rindo.

Segundo testemunhas, a agressão teria sido motivada por uma “brincadeira”. Durante a ação, dois entregadores por aplicativo presenciaram a cena e pararam para cobrar explicações. De acordo com relatos, os estudantes correram e entraram no prédio da instituição. Na entrada, houve discussão com um segurança, como mostram outros vídeos que também circulam nas redes.

O homem em situação de rua que aparece nas imagens foi localizado. Testemunhas relataram que ele apresentava sinais de vulnerabilidade e não conseguiu se defender durante a agressão.

Em nota, a Polícia Civil informou que um suspeito foi apresentado pela Polícia Militar para prestar depoimento na delegacia. Um boletim de ocorrência foi registrado, e a arma de choque utilizada no crime foi apreendida. O caso segue sendo investigado.

O Ministério Público Federal (MPF) também abriu apuração sobre o caso após a divulgação dos vídeos. Entre as primeiras medidas, o órgão solicitou informações à instituição de ensino, com prazo de 48 horas para resposta, e representou criminalmente o agressor ao Ministério Público do Estado do Pará.

Em nota, o Centro Universitário do Estado do Pará (Cesupa) lamentou o ocorrido e informou que os alunos envolvidos foram afastados das atividades acadêmicas. A instituição também abriu procedimento administrativo interno para apurar o caso e afirmou que está colaborando com as autoridades.