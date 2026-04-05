Ex-vereador ‘grampeou’ conversa entre Alcolumbre e Dalua

Por SELES NAFES, de Macapá

Um ex-vereador que pertencia ao círculo mais próximo do prefeito em exercício de Macapá, Pedro Dalua (União), é apontado como o autor do ‘grampo’ que registrou a polêmica conversa entre o gestor e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União). Trecho do diálogo foi divulgado pelo site Metrópoles no fim de março e quase gerou uma crise política entre aliados.

No diálogo, é possível entender que Dalua e Davi Alcolumbre combinam uma estratégia para neutralizar uma espécie de chantagem financeira do então prefeito Antônio Furlan (PSD), afastado a pedido da PF e que depois renunciou ao cargo, em 4 de março. Furlan segurou repasses para a Câmara num momento em que a Casa havia instalado uma CPMI para investigar a Macapaprev.

Na conversa, Alcolumbre orienta Dalua a conversar com o presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Jayme Ferreira, para que ele pudesse explicar as circunstâncias da crise. Um processo judicial estava sendo movido por Dalua (presidente da Câmara) contra Furlan. O presidente do Senado também se queixa que o então prefeito inaugurava obras sem reconhecer a origem dos recursos.

O diálogo, travado em viva-voz no interior de um carro, foi gravado sem a permissão de Dalua e sem que ele soubesse, gesto que teria se repetido com outras autoridades e empresários. Uma investigação interna levou ao ex-vereador que, nos últimos anos, passou a frequentar os ambientes e vinha ocupando um cargo de confiança na equipe. Com a descoberta, ele não faz mais parte do grupo.