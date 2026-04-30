Faccionado com histórico de homicídio é preso antes de possível feminicídio

Por RODRIGO ÍNDIO, de Santana (AP)

Uma ação rápida das forças de segurança impediu o que poderia se tornar mais um caso de feminicídio no Amapá. Na quarta-feira (29), um homem de 34 anos, com histórico de crimes violentos e ligação com facção criminosa, foi preso antes de concretizar ameaças de morte contra a ex-companheira, em Santana, a 17 km de Macapá. A prisão foi realizada em via pública, na Avenida Princesa Isabel, no bairro Hospitalidade, durante operação conjunta da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deams) e da Central de Monitoramento Eletrônico do Iapen.

De acordo com as investigações, a vítima vivia sob constante terror. O suspeito fazia ameaças de morte frequentes e mantinha comportamento agressivo, agravado pelo seu histórico criminal. Ele é egresso do sistema prisional, possui passagens por homicídio e roubo qualificado e, segundo a polícia, integra a cúpula de uma facção criminosa no estado. Diante do risco iminente, a Justiça decretou a prisão preventiva. A medida foi cumprida a tempo de evitar que a escalada de violência terminasse em tragédia.

Segunda prisão na mesma operação

Ainda durante a ofensiva policial, um segundo homem, de 33 anos, foi preso em sua residência, na Travessa L-09, no bairro Fonte Nova. Mesmo monitorado por tornozeleira eletrônica e submetido a medidas protetivas, ele descumpriu reiteradamente as determinações judiciais. Registros apontam que o suspeito invadiu diversas vezes a área de exclusão nas proximidades da casa da vítima, desrespeitando a ordem de não aproximação.

As violações levaram à expedição de mandado de prisão preventiva, que foi cumprido pelas equipes. Segundo a delegada Ellen Viegas, os dois casos seguem sob investigação. Os presos serão apresentados em audiência de custódia e permanecem à disposição da Justiça.