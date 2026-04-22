Família e polícia procuram atleta de 18 anos que sumiu após sair da casa da namorada

Por RODRIGO ÍNDIO, de Macapá (AP)

A angústia tomou conta de uma família em Macapá após o desaparecimento do jovem Kerrison Cordeiro Ramos, de apenas 18 anos, visto pela última vez na noite da última segunda-feira (20). Desde então, amigos e familiares vivem dias de incerteza e apelam por qualquer informação que ajude a encontrá-lo. Segundo relatos, Kerrison saiu da casa da namorada, localizada na primeira passagem da Rua Turíbio Guimarães, no bairro Cidade Nova, na zona leste da capital. Vestindo uma camisa preta, chapéu e bermuda jeans, ele seguiu a pé em direção à própria residência, situada a poucos quarteirões do local — um trajeto curto, que fazia parte de sua rotina. No entanto, o jovem não chegou em casa.

Estudante dedicado e atleta de jiu-jítsu em um projeto social, Kerrison é descrito pela família como um rapaz tranquilo, disciplinado e sem envolvimento com qualquer tipo de situação de risco.

“Ele não bebe, não fuma, não tinha problemas com ninguém. É um menino focado, responsável, que só vivia para os estudos e o esporte”, contou, emocionada, a irmã, Deuzirene Sarges.

A última movimentação do rapaz no celular ocorreu às 22h56, quando ele visualizou uma mensagem enviada pela mãe em um grupo da família. Poucos minutos depois, por volta das 23h, a namorada tentou contato para confirmar se ele havia chegado em casa — como de costume —, mas as mensagens não foram mais visualizadas. Desde então, o silêncio substituiu a rotina, e nenhuma pista concreta surgiu.

“A gente não sabe o que aconteceu. Não tem nenhuma suspeita, nenhuma explicação. Ele estava bem, estava feliz. Simplesmente desapareceu”, desabafou a irmã.

O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP), que realiza diligências em busca de informações que levem ao paradeiro do jovem.

Diante da falta de respostas, a família faz um apelo à população: qualquer informação, por menor que pareça, pode ser essencial para ajudar nas buscas.

Informações podem ser repassadas de forma anônima por meio do disque-denúncia da DHPP, pelo número (96) 99170-4302, ou diretamente à família pelo telefone (96) 99189-5750.