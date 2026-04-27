Festividade de São José do Ajuruxi é reconhecida como Patrimônio Cultural do Amapá

Criada por moradores na década de 1970, celebração nasceu da necessidade de aproximar a fé do cotidiano ribeirinho

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Por ANDERSON MELO, de Macapá (AP)

A Festividade de São José do Lago do Ajuruxi, no município de Mazagão ganhou, nesta semana, reconhecimento oficial como Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial do Amapá. O título foi concedido após a aprovação de projeto de lei de autoria do deputado estadual Jesus Pontes (PDT), que reconhece a celebração realizada na comunidade localizada cerca de 100 km da Capital Macapá.

A história da festividade começou de forma simples, na década de 1970. Dona Izabel, uma das primeiras moradoras da região, junto com o esposo, José Rodrigues, organizava festas dançantes em homenagem a São José, antes mesmo da existência de celebrações religiosas formais na comunidade.

Na época, os moradores precisavam viajar de barco a remo até a comunidade de São Pedro para participar de cultos, uma viagem de aproximadamente 2 horas. A distância motivou a criação dos primeiros encontros religiosos no próprio Ajuruxi, aproximando a fé do cotidiano da população.

“Nossos avós e pais contam que era uma viagem longa e cansativa para que pudessem chegar a igreja, na comunidade São Pedro, para celebrar São José. E foi essa distancia que acabou sendo um ponta pé inicial nas festividade na própria comunidade. E hoje recebemos esse títulos grandioso para nossa comunidade” contou Francinaldo Santos, coordenador-geral da Festividade em Homenagem a São José nas comunidades ribeirinhas do Lago do Ajuruxi.

Com o passar dos anos, a festividade cresceu e passou a contar com programação organizada, incluindo missas, ladainhas e momentos de convivência comunitária, especialmente no dia 19 de março, dedicado ao padroeiro.

Hoje, a celebração é considerada um dos principais símbolos culturais da região, reunindo gerações e mantendo vivas as tradições da comunidade ribeirinha.

A proposta busca preservar e valorizar uma das tradições mais antigas da região, marcada pela forte religiosidade popular e pela participação ativa dos moradores. Realizada há gerações, a festividade reúne procissões, celebrações litúrgicas, músicas, práticas tradicionais e momentos de convivência comunitária.

Para Francinaldo o reconhecimento reforça a importância da celebração para o calendário religioso do estado. “A comunidade recebe esse reconhecimento de forma festiva, pois representa o valor da história dos moradores do Lago do Ajuruxi, que, mesmo com limitações, desde a década de 1970 expressam sua devoção ao padroeiro do Amapá, São José”, celebrou.

Com o reconhecimento, a celebração passa a integrar o registro oficial de bens imateriais do estado, abrindo caminho para políticas públicas voltadas à sua proteção, promoção e continuidade. O texto também prevê a possibilidade de parcerias com instituições ligadas à cultura, turismo e lazer, com o objetivo de ampliar a divulgação e fortalecer a identidade cultural da comunidade.

Segundo Francinaldo o reconhecimento também marcar uma forma de perpetuação da festividade dentro do calendário religioso do Amapá. “Agora como Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial do Amapá, podemos buscar por mais incentivos para que nossa celebração continue a marca a religiosidade do Lago do Ajuruxi, a poder divulgar nossa festivadade para o reconhecimento em todo o estado.

O projeto segue agora para sanção do Governo do Estado.