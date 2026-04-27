Fim de semana: idoso é atacado com ferramenta agrícola e traficante com tornozeleira é preso no AP

Ações ocorreram em diferentes bairros de Macapá e Santana

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Por ANDERSON MELO, de Macapá (AP)

O Batalhão de Força Tática intensificou o combate ao crime organizado e aos crimes contra a pessoa durante o fim de semana, com ações registradas em Macapá e Santana. As ocorrências resultaram em prisões em flagrante por tráfico de drogas, ameaça e tentativa de agressão, além da apreensão de porções de entorpecentes, dinheiro em espécie e cerca de 5 quilos de material suspeito.

Na noite de sexta-feira, 24, no Polo da Fazendinha, uma equipe da Força Tática foi acionada para atender uma ocorrência de ameaça e tentativa de agressão contra um idoso. Segundo a ocorrência, o suspeito, sob efeito de substâncias ilícitas, tentou golpear a vítima com uma ferramenta agrícola e invadir a casa onde o idoso havia buscado abrigo. Os policiais fizeram uma varredura no local e conseguiram conter o agressor no momento em que ele tentava entrar na residência, evitando que a vítima e familiares fossem feridos.

Já no sábado, 25, em Santana, uma equipe do Tático Moto, com apoio da Diretoria de Inteligência, realizou incursão em uma área de pontes no bairro Remédios. Durante a ação, um homem que já cumpria pena com uso de tornozeleira eletrônica foi flagrado fracionando drogas para comercialização. Ele ainda tentou fugir, mas foi alcançado. Com ele, foram apreendidas porções de substâncias supostamente entorpecentes, semelhantes a crack e maconha, além de dinheiro em espécie. O suspeito foi apresentado no Ciosp de Santana.

Ainda no sábado, 25, equipes do Tático Comando e do Tático Moto interceptaram um motociclista na Rodovia Josmar Chaves Pinto, após acompanhamento tático e cerco policial. Durante a abordagem, os militares encontraram aproximadamente 5 quilos de substância supostamente entorpecente. Após o flagrante, as equipes fizeram diligências em Santana para tentar identificar outros envolvidos na distribuição do material. O suspeito e a droga foram apresentados no Ciosp do Pacoval.

No domingo, 26, por volta das 20h, uma equipe do Tático Moto prendeu um homem de 21 anos por tráfico de drogas no bairro Muca, na zona sul de Macapá. Durante patrulhamento, o suspeito tentou fugir a pé ao perceber a aproximação dos policiais, descartando uma sacola plástica. Ele foi alcançado e abordado, sendo encontradas com ele diversas porções de substâncias supostamente entorpecentes, semelhantes a maconha e cocaína. Após ser questionado, o próprio suspeito indicou o local onde havia jogado a sacola, que também continha mais porções das mesmas substâncias. Segundo a polícia, ele já possui passagens pelos crimes de tráfico de drogas e roubo. A ocorrência foi apresentada no Ciosp do Pacoval.

Na madrugada desta segunda-feira, 27, uma equipe do Tático Moto prendeu outro suspeito por tráfico de drogas em uma área de pontes no bairro Universidade, em Macapá. Ao perceber a aproximação policial, ele tentou se desfazer dos entorpecentes, jogando o material em uma área de mata, mas foi interceptado. Com o homem, foram encontradas porções de substâncias supostamente semelhantes a cocaína e maconha, além de dinheiro em espécie. Ele confessou que comercializava drogas no local e recebia pagamentos por meio de transferências via Pix. O suspeito havia sido colocado em liberdade há menos de uma semana pelo mesmo crime e foi apresentado no Ciosp do Pacoval.