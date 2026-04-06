Fiscalização encontra combustível fora do padrão e preços sem justificativa em postos do Amapá

Operação do Procon Amapá com apoio da ANP fiscalizou 52 postos de combustíveis em Macapá, Santana e Mazagão durante o mês de março

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Por LEONARDO MELO, de Macapá (AP)

Uma operação realizada durante o mês de março intensificou a fiscalização sobre distribuidoras e postos revendedores de combustíveis no Amapá. A ação foi conduzida pelo Procon Amapá, em parceria com a Agência Nacional do Petróleo (ANP) com foco na verificação da qualidade dos produtos e na regularidade das práticas comerciais em Macapá e outros municípios.

Durante a operação, equipes técnicas inspecionaram postos de combustíveis em Macapá, Santana e Mazagão. As verificações incluíram análise da procedência dos produtos, controle de estoque, conformidade na distribuição e cumprimento.

“Estamos intensificando as ações referentes aos valores praticados nos postos de combustíveis em Macapá, Santana e Mazagão. Visitamos 52 postos, que foram notificados, e agora aguardamos a apresentação das documentações solicitadas para análise. Contamos com o reforço da ANP que passa a integrar essa ação, para que possamos dar uma resposta à sociedade sobre os preços praticados e a qualidade dos produtos ofertados”, esclareceu Lana Silva, chefe de fiscalização do Procon.

Entre as irregularidades identificadas, um posto apresentou alteração de preços sem justificativa documental. Em outro estabelecimento, foi constatado que o teor de etanol na gasolina comum estava fora dos padrões definidos pela legislação. Neste caso, houve interdição das bombas e apreensão do combustível pela ANP. Também foram registradas falhas na divulgação de informações obrigatórias ao consumidor em alguns pontos de venda. O Procon não divulgou os nomes dos postos que tiveram mais irregularidades.

De acordo com o governo estadual, as fiscalizações devem continuar de forma periódica, com o objetivo de manter o controle sobre a qualidade dos combustíveis e o cumprimento das normas comerciais no estado e eventuais irregularidades poderão ser enquadradas nas medidas previstas na Medida Provisória nº 1.340/2026, que trata de regras para o setor, como o combate a preços abusivos, monitoramento da cadeia de distribuição e Transparência ao consumidor.