Foragido é preso com carregamento de celulares e drogas que seria lançado para dentro do Iapen

Rotam encontrou na mochila do suspeito 14 celulares, drogas e uma corda

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Por OLHO DE BOTO, de Macapá (AP)

A Rondas Ostensivas Táticas Motorizadas (Rotam) capturou um procurado da Justiça na tarde desta terça-feira (7) e apreendeu um carregamento ilícito que seria arremessado para dentro do Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen), localizado na zona oeste de Macapá.

A prisão ocorreu após denúncia indicando que o foragido estaria escondido no bairro Jardim Felicidade I, na zona norte da capital.

Ao chegar ao endereço informado, os policiais visualizaram um homem com um volume na altura da cintura, mas ele conseguiu fugir do cerco policial.

Já o suspeito apontado na denúncia, identificado como Edvaldo Lameira dos Santos, foi abordado no momento em que tentava deixar o imóvel carregando uma mochila. Dentro dela, os militares encontraram 14 celulares com carregadores, uma balança de precisão, dois tabletes de drogas e uma corda, que possivelmente seria utilizada para lançar os materiais por cima da muralha do presídio.

O foragido foi autuado por tráfico de drogas e, segundo a polícia, já possuía um mandado de prisão em aberto pelo mesmo tipo de crime.

A ação contou com o apoio da Divisão de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (DRACO), da Polícia Civil do Amapá.