Foragido por estupro em RS trabalhava em portaria de escola em Macapá

Por OLHO DE BOTO, de Macapá (AP)

A Polícia Civil do Amapá prendeu, nesta quarta-feira (29), um homem de 66 anos que estava foragido da Justiça do Rio Grande do Sul, acusado de estupro de vulnerável. A captura ocorreu no bairro Novo Horizonte, na zona norte de Macapá, após troca de informações entre investigadores gaúchos e equipes locais. De acordo com o delegado Wellington Ferraz, o suspeito trabalhava como monitor de portaria em uma escola estadual da capital. Após receberem a localização do foragido, policiais foram até o local, confirmaram a existência de mandado de prisão preventiva em aberto e realizaram a abordagem.

Segundo o inquérito instaurado no município de Presidente Lucena, o crime teria ocorrido na madrugada de 25 de dezembro de 2023. A vítima seria a própria neta do investigado, que teria chegado em casa após uma festa, em estado de embriaguez.

Ainda conforme as investigações, o suspeito teria se aproveitado da condição de vulnerabilidade da jovem para cometer o abuso dentro da residência da família. A Polícia Civil do Rio Grande do Sul informou que o investigado chegou a confessar o crime durante as apurações, alegando, no entanto, que houve consentimento — versão que não afasta a tipificação penal no caso de vulnerável.

Após a decretação da prisão preventiva, foi constatado que o homem havia deixado o estado e se deslocado para a Região Norte, onde tentava se esconder. Ele foi localizado e preso no Amapá e agora permanece à disposição do Poder Judiciário para os procedimentos legais.