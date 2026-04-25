GTA prende 5º suspeito de roubo milionário de ‘ouro do mar’

Por OLHO DE BOTO, de Macapá (AP)

O Grupo Tático Aéreo (GTA) prendeu, nesta sexta-feira (24), mais um suspeito de participação no roubo milionário de grude de pescada amarela ocorrido na última quarta-feira (22), no Rio Cassiporé, entre os municípios de Oiapoque e Calçoene. Jonatas Tiago, de 26 anos, morador da comunidade de Vila Velha, próxima ao local do crime, foi localizado durante a operação. Segundo informações apuradas pelo Portal SelesNafes.Com, ele teria confessado ter ajudado no transporte e na ocultação, e indicou aos agentes uma área de mata onde estava escondida a parte restante da carga roubada.

O material, que é usado pela indústria de comésticos e de bebidas, foi encontrado coberto por uma lona e dividido em vários sacos. Para chegar ao local, as equipes precisaram utilizar, além do helicóptero do GTA, uma embarcação, devido à dificuldade de acesso.

“Ele não confessa participação no roubo, mas tem muitas denúncias. O que ele confessou é ter ido buscar o barco na comunidade do Taperebá e levado até a Comunidade de Vila Velha. Ele tem histórico de roubo quando menor, mas há fortes indícios de participação dele no roubo”, explicou o capitão Bryan, comandante do GTA.

Jonatas é o quinto suspeito preso pelo caso. Um dia antes, militares da 3ª Companhia do 12º Batalhão já haviam prendido quatro ocupantes de uma picape que transportava cerca de 453 quilos da mesma carga na BR-156. Entre os detidos estava Genival Oliveira, secretário de Agricultura de Santana, que dirigia o veículo no momento da abordagem. Ele foi demitido após a prisão.

Conhecido como o “ouro do mar” pelo alto valor comercial, o grude de pescada amarela roubado está avaliado em aproximadamente R$ 2,5 milhões. Com a nova apreensão, toda a carga foi recuperada.

A operação contou com apoio da Coordenadoria de Inteligência e Operações (Ciop), da Sejusp, e da Polícia Militar.