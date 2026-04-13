Homem é preso acusado de abusar da sobrinha de 12 anos

Investigação começou após denúncia de violência no ambiente familiar e levou à prisão preventiva do suspeito

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De Macapá (AP)

A Polícia Civil do Estado do Amapá prendeu um homem de 43 anos acusado de estupro de vulnerável contra a própria sobrinha, de 12 anos, no município de Ferreira Gomes. A prisão foi realizada na sexta-feira (10) por agentes da delegacia local após a Justiça decretar a prisão preventiva do suspeito.

De acordo com o delegado Aldarlon Santos, a polícia tomou conhecimento do caso após relatos de que a violência estaria ocorrendo dentro do contexto familiar, sendo que o episódio mais recente teria acontecido no sábado anterior. A partir da denúncia, foram iniciadas diligências para apurar os fatos e reunir elementos da investigação.

Com o mandado judicial expedido, a equipe realizou buscas para localizar o suspeito, incluindo deslocamento por via fluvial até a área onde ele estava. Após ser encontrado, o homem recebeu voz de prisão e foi conduzido à delegacia. Ele deve passar por audiência de custódia e ficará à disposição da Justiça.