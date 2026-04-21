Homem é preso após invadir a casa da ex, tentar matar atual namorado dela e estuprar a mulher

Suspeito descumpria medida protetiva e usou chave reserva para invadir a residência das vítimas durante a madrugada

Compartilhamentos

Por RODRIGO ÍNDIO, de Macapá (AP)

A Polícia Civil do Amapá prendeu, no final da tarde desta segunda-feira (20), um homem de 39 anos acusado de invadir a residência da ex-companheira, tentar matar o atual namorado dela e, em seguida, estuprar a mulher de quem estava separado há 8 meses. O mandado de prisão preventiva foi cumprido pela equipe da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM) de Santana no bairro Fazendinha, em Macapá, no momento em que o investigado descarregava mercadorias em um hortifrúti.

O crime ocorreu na madrugada de 27 de julho de 2025. Segundo a delegada Ellen Gomes, responsável pela investigação, o agressor utilizou uma chave reserva para entrar na casa, surpreendendo as vítimas enquanto dormiam. Armado com uma faca, ele desferiu um tapa na ex-mulher e golpeou o atual namorado dela, de 23 anos, pelas costas enquanto o jovem tentava fugir.

Após a fuga do rapaz, o criminoso obrigou a ex-companheira a acompanhá-lo em sua motocicleta até um motel, onde o estupro foi consumado sob grave ameaça. Na época, o agressor já possuía medidas protetivas de urgência que o proibiam de se aproximar da vítima, expedidas dois meses antes do ataque.

Com o inquérito concluído, o homem foi indiciado por tentativa de homicídio qualificado, estupro em contexto de violência doméstica, descumprimento de medida protetiva e ameaça. O preso agora passa por audiência de custódia e seguirá para o sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.