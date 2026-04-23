Homem fere pintor com gargalo após suspeita de relação com sua mulher

Vítima sofreu cortes profundos no braço e no abdômen e foi levada ao Hospital de Emergência

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Por RODRIGO ÍNDIO, de Macapá (AP)

Um suposto envolvimento amoroso por pouco não terminou em morte na noite desta quarta-feira (22), na orla do bairro Santa Inês. De acordo com informações da Polícia Militar, o ciúme foi o estopim para que Oseias Bitencourt Noronha de Souza, de 42 anos, atacasse o pintor Carlos Sergio Silva de Brito, de 33 anos, com um gargalo de garrafa de vidro.

Segundo o tenente-coronel Ademar, comandante do 1º Batalhão da Polícia Militar, o crime teve motivação estritamente passional. O infrator, que possui um extenso histórico criminal, teria descoberto que a vítima estava mantendo um relacionamento com sua mulher. O confronto ocorreu em frente à Escola Estadual Santa Inês, um dos pontos mais movimentados da zona sul da capital.

O ataque

Uma guarnição realizava patrulhamento ostensivo quando foi acionada para atender a ocorrência. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram Carlos Sergio ensanguentado, apresentando lesões profundas no braço direito e na região abdominal, causadas pelos estilhaços de vidro.

O agressor foi localizado e preso ainda no local do crime. Segundo o relatório da PM, Oseias estava com o comportamento alterado devido à dependência química, sendo necessária a contenção com algemas para garantir a segurança dos policiais e de quem passava pela orla no momento.

Oseias Bitencourt é reincidente e havia recebido liberdade do Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen) no dia 15 de outubro de 2024. Com a nova prisão em flagrante, ele foi conduzido ao Ciosp do Pacoval para os procedimentos legais.

A vítima foi socorrida e encaminhada ao Hospital de Emergência (HE), onde recebeu os cuidados médicos necessários. O objeto utilizado no crime, um gargalo de garrafa quebrado, foi apreendido e apresentado à Polícia Civil como prova da tentativa de homicídio.