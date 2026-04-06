Homem que saiu do Iapen há 10 dias é preso novamente por agredir ex-companheira

Agressor usava tornozeleira eletrônica quando atacou a vítima após tentativa de reatar o relacionamento

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De Macapá (AP)

Um homem de 41 anos foi preso pela Polícia Civil na última sexta-feira (3), em Laranjal do Jari, acusado de agredir a ex-companheira. O caso é investigado pela Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM) do município, com apoio da 1ª Delegacia de Polícia e da Polícia Penal.

Segundo a investigação, o suspeito havia deixado o Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen) cerca de dez dias antes da agressão e estava sendo monitorado por tornozeleira eletrônica. Após sair do sistema prisional, ele passou a frequentar a casa da vítima, apesar de a mulher já ter manifestado o desejo de encerrar o relacionamento.

Na noite de 1º de abril, o homem voltou ao local e tentou reatar a relação. Diante da recusa, ele teria desferido um soco no rosto da vítima, atingindo a região do olho e causando corte e hematomas. A mulher procurou imediatamente a delegacia e solicitou medidas legais de proteção.

Diante da gravidade do caso, o juiz plantonista decretou a prisão preventiva do suspeito. Os policiais fizeram diligências e localizaram o homem na própria residência, onde ele foi abordado e preso.

O acusado passou por audiência de custódia e teve a prisão mantida pela Justiça. Ele foi encaminhado novamente ao Iapen, onde ficará à disposição do Judiciário enquanto o caso segue sob investigação.