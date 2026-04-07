CALÇOENE

Homem sobrevive a 11 facadas e é resgatado em helicóptero

7, abril, 2026
Após o pouso da aeronave do GTA, a vítima foi levada diretamente ao Hospital de Emergência, onde passou por cirurgia
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Por OLHO DE BOTO, de Macapá (AP)

Um homem foi esfaqueado 11 vezes e precisou ser resgatado às pressas pelo helicóptero do Grupo Tático Aéreo (GTA) na tarde desta segunda-feira (6), no município de Calçoene.

Vítima de uma tentativa De homicídio,
Ducivaldo Miranda Soares estava à beira da morte quando a aeronave Gavião 01 decolou de Macapá com uma equipe do Samu ao interior do Amapá.

O transporte aéreo foi acionado após a equipe médica avaliar…

… que o deslocamento por terra colocaria a vida da vítima em risco. Fotos: GTA

Diante da situação crítica, o transporte aéreo se tornou a única chance de sobrevivência. Cada segundo foi decisivo, já dentro da aeronave, médico e enfermeiros monitoravam constantemente os sinais vitais do paciente.

A ação rápida e precisa do Samu e GTA foi fundamental para garantir a vítima viva, assim que o helicóptero pousou em Macapá, Ducivaldo foi levado diretamente ao Hospital de Emergência, onde passou por cirurgia e segue internado em estado grave.

O motivo do ataque brutal e a autoria do crime não foram informados.

Seles Nafes
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