Homicida com tornozeleira invade creche e faz professora refém

Uma servidora da Escola Municipal Luzia Costa da Silva, no bairro do Coração, zona oeste de Macapá, está sendo feita refém por um criminoso na tarde desta quarta-feira (8). De acordo com informações preliminares do Batalhão de Operações Especiais, uma equipe tentou uma abordagem em via pública junto ao suspeito. A equipe da Rotam informou ao Portal SelesNafes.Com que viu o suspeito conduzindo uma motocicleta. Ele usava uma tornozeleira eletrônica.

“Ele empreendeu fuga, pulando quintais, e conseguiu invadir a creche”, explicou o tenente-coronel Wilkison, comandante do Bope, que está no local da crise.

No momento da invasão, havia alunos na escola, mas os policiais conseguiram retirar todas as crianças. Duas crianças foram retiradas pela janela da sala de aula. Duas funcionárias estão trancadas em uma sala distante do criminoso.

“Ele é conhecido como Broca, conhecido aqui na região do Coração. É integrante de facção e tem histórico criminal de homicídio. Sabemos sobre a violência dele. Temos negociadores tentando conduzir para que ele se renda”, concluiu o comandante.

O Bope continua no local, tentando diálogo com o criminoso, que está usando uma faca para ameaçar a professora.