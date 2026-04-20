Hospital Veterinário de Macapá nunca teve contrato de 24h efetivado

Nas redes sociais, falsas notícias afirmam que houve retrocesso e que o hospital "voltou" a atender apenas em horário comercial

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Por SELES NAFES, de Macapá (AP)

O investimento em desinformação parece não encontrar limites em Macapá. O prefeito interino Pedro Dalua (União), tem ‘cortado um dobrado’ para desmentir falsas notícias e tentar posicionar a verdade contra uma estratégia que não poupa nem a causa animal. O Hospital Municipal Veterinário, por exemplo, nunca teve contrato regularizado para funcionar 24 horas. Mesmo assim, a contrapropaganda de aliados nas redes afirma, de forma errada (intencionalmente), que o local “voltou” a atender em horário comercial. O Hospital Veterinário fica no Ramal do Alemão, no bairro da Fazendinha, próximo ao Bioparque, foi inaugurado em 2022. Em fevereiro deste ano, já em pré-campanha eleitoral, a prefeitura anunciou em suas redes que o hospital passaria a atender 24 horas para urgências. Vídeos vendiam a ideia de que “agora os pets teriam segurança a qualquer hora”.

Na semana passada, dois meses depois, um vídeo de uma moradora de Macapá relatou que o local não estava funcionando à noite para atender o cachorro da família. O Portal SN apurou que Furlan terceirizou a gestão da unidade prometendo à empresa um contrato reformulado caso ela tocasse o atendimento em horário integral, o que aconteceu durante 45 dias.

O acordo de boca não foi mantido. Nenhum dos aditivos assinados foi efetivado. Sem poder manter funcionários, a empresa voltou extinguiu os plantões. O local continua funcionando, mas no horário comercial, conforme previa o contrato original ainda em vigor.