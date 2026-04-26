Igarapé transborda com chuvas e surpreende famílias em Pedra Branca

Por ANDERSON MELO, de Macapá (AP)

Fortes chuvas registradas esta semana provocaram alagamentos em áreas urbanas de Pedra Branca do Amapari, a 187 km de Macapá, e deixaram famílias desalojadas e desabrigadas. O problema foi causado pela elevação repentina do igarapé do Bueiro, na última quinta (24), agravada pelo aumento do nível do rio Amapari, que represou o curso d’água e provocou o transbordamento. Com o avanço da água, moradores tiveram casas invadidas e precisaram sair às pressas. Segundo levantamento inicial, há registros de famílias desalojadas — quando deixam suas residências temporariamente — e desabrigadas, que perderam as condições de permanecer nos imóveis e passaram a depender de acolhimento público.

Equipes da Defesa Civil Estadual foram mobilizadas e atuam desde sexta-feira no município. Ontem (25), a força-tarefa intensificou a entrega de ajuda humanitária, com distribuição de itens essenciais e suporte direto às pessoas atingidas. De acordo com o diretor de gestão de desastres, capitão Telfran Gomes, o trabalho ocorre de forma integrada com órgãos estaduais e municipais.

“Estamos aqui atuando de forma integrada com a Secretaria de Estado e Assistência Social e com as secretarias municipais de Pedra Branca, trazendo um auxílio imediato para essas famílias, resposta imediata. Algumas famílias ficaram desalojadas, outras desabrigadas. Estamos atuando aqui de forma intensa ao longo da sexta-feira, ao longo deste sábado, para que a gente dê uma resposta até que se retorne à normalidade e à rotina dessas famílias”, afirmou.

A ação envolve, além da Defesa Civil, a Secretaria de Estado da Assistência Social e órgãos municipais, com foco no atendimento humanitário, levantamento de danos e restabelecimento das condições básicas nas áreas afetadas. As equipes seguem em campo monitorando o nível dos rios e prestando suporte às famílias até a normalização da situação.