Interrupções programadas atingem municípios do Amapá a partir de hoje; veja onde

Macapá (AP)

Moradores de diferentes municípios do Amapá devem ficar atentos a interrupções programadas no fornecimento de energia elétrica entre os dias 29 de abril e 3 de maio. A medida ocorre para a realização de serviços de manutenção e melhorias na rede, com foco na qualidade, segurança e continuidade do abastecimento. De acordo com a Equatorial, responsável pelos serviços, as intervenções incluem troca de postes, substituição de cabos, instalação de transformadores e adequações nas redes de baixa e média tensão, o que exige a suspensão temporária do fornecimento em áreas específicas.

Durante o período, a orientação é que os moradores evitem qualquer tipo de intervenção na rede elétrica, já que o fornecimento pode ser restabelecido antes do horário previsto. Também é recomendado desligar o disjuntor geral do imóvel para prevenir possíveis danos a equipamentos eletrônicos.

Em caso de dúvidas ou ocorrências, o atendimento pode ser feito pelos canais oficiais da concessionária, com suporte 24 horas por meio do site e da central telefônica gratuita.

Confira a programação

Calçoene

Data: 29 de abril

Horário: 9h às 15h15

Locais: Rua Jorge Barrato entre Av. Joaquim dos Santos e Av. FAB; Av. Ladelino Alho entre Rua Jorge Barrato e Av. FAB

Laranjal do Jari

Data: 29 de abril

Horário: 10h às 16h

Local: Rua do Amor

Tartarugalzinho

Data: 29 de abril

Horário: 14h às 17h

Local: Rua Nova III entre Rua Projetada e Av. Governador Annibal Barcelos, no bairro Novo

Pracuúba

Data: 2 de maio

Horário: 10h às 16h

Local: todo o município

Macapá

Bairro Pacoval

Data: 2 de maio

Horário: 10h às 17h

Locais: Av. Rio Grande do Norte entre Rua Guanabara e Rua São Paulo; Av. Maximiano dos Santos Moura entre Rua São Paulo e Rua Nova São José

Bairro Pantanal

Data: 2 de maio

Horário: 13h às 18h

Local: Rodovia do Pacoval entre a 3ª Travessa e Av. Caubi Sérgio Melo

Bairro Jardim Felicidade

Data: 2 de maio

Horário: 10h às 16h15

Local: Rua Vereador Júlio Maria Pinto Pereira entre Av. Geribá Almeida Azevedo Costa e Travessa Equatorial

Bairro Universidade

Data: 3 de maio

Horário: 13h30 às 17h50

Local: Rodovia Josmar Chaves Pinto entre Ramal São Francisco e Ramal Padre Vitório Galiane

A recomendação é que a população se programe com antecedência para reduzir impactos durante os períodos de desligamento.