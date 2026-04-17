Jovem é amarrado e morto com tiro na cabeça pelo ‘Tribunal do Crime’

Vítima foi encontrada com pés e mãos amarrados a um sofá do imóvel

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Por OLHO DE BOTO, de Macapá (AP)

Um jovem foi executado com um tiro na cabeça na noite desta quinta-feira (16) dentro de uma casa abandonada na região de pontes da Baixada Pará, divisa com os bairros Pacoval e Cidade Nova, na zona leste de Macapá. A cena do crime chamou atenção da polícia: a vítima, com cerca de 20 anos, estava com as mãos e os pés amarrados e ainda presa a um sofá dentro do imóvel.

Tudo indica que o local foi usado como cenário para uma execução do chamado ‘Tribunal do Crime’, prática comum entre integrantes de facções rivais.

Segundo a Delegacia de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP), pelo menos quatro suspeitos teriam participado da ação, enquanto outros dariam suporte na vigilância da área. Todos conseguiram fugir.

A Polícia Militar chegou a receber uma denúncia de que um homem estava sendo mantido em cárcere e possivelmente seria executado. Equipes do 6º Batalhão fizeram buscas na região, mas não conseguiram localizar o endereço a tempo. Pouco depois, veio a confirmação: o jovem, ainda não identificado, já estava morto.

O disparo foi feito na cabeça, com perfuração de entrada e saída, indicando execução direta.

Moradores da área não reconheceram a vítima, o que reforça a suspeita de que ele não era da região.

A polícia agora investiga quem são os responsáveis e qual teria sido a motivação do crime. A área é considerada de forte atuação de organizações criminosas.