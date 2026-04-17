ZONA LESTE DE MACAPÁ

Jovem é amarrado e morto com tiro na cabeça pelo ‘Tribunal do Crime’

17, abril, 2026
Foto: Olho de Boto/SelesNafes.com
Vítima foi encontrada com pés e mãos amarrados a um sofá do imóvel
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Por OLHO DE BOTO, de Macapá (AP)

Um jovem foi executado com um tiro na cabeça na noite desta quinta-feira (16) dentro de uma casa abandonada na região de pontes da Baixada Pará, divisa com os bairros Pacoval e Cidade Nova, na zona leste de Macapá. A cena do crime chamou atenção da polícia: a vítima, com cerca de 20 anos, estava com as mãos e os pés amarrados e ainda presa a um sofá dentro do imóvel.

Tudo indica que o local foi usado como cenário para uma execução do chamado ‘Tribunal do Crime’, prática comum entre integrantes de facções rivais.

Segundo a Delegacia de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP), pelo menos quatro suspeitos teriam participado da ação, enquanto outros dariam suporte na vigilância da área. Todos conseguiram fugir.

Polícia foi acionada após denúncia de cárcere, mas jovem já havia sido executado quando equipes chegaram ao local. Foto: Olho de Boto/SelesNafes.com

A Polícia Militar chegou a receber uma denúncia de que um homem estava sendo mantido em cárcere e possivelmente seria executado. Equipes do 6º Batalhão fizeram buscas na região, mas não conseguiram localizar o endereço a tempo. Pouco depois, veio a confirmação: o jovem, ainda não identificado, já estava morto.

O disparo foi feito na cabeça, com perfuração de entrada e saída, indicando execução direta.

Moradores da área não reconheceram a vítima, o que reforça a suspeita de que ele não era da região.

A polícia agora investiga quem são os responsáveis e qual teria sido a motivação do crime. A área é considerada de forte atuação de organizações criminosas.

Seles Nafes
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