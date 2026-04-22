Macapá celebra São Jorge e Ogum com tradição, devoção e samba

Data já faz parte do calendário de eventos culturais da capital amapaense

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Por JONHWENE SILVA, de Santana (AP)

O Instituto Sociocultural São Jorge realiza nesta quinta-feira (23) uma ampla programação em homenagem a São Jorge. A data celebra tanto o santo católico quanto o orixá das religiões de matriz africana, onde São Jorge é associado a Ogum como símbolo de força, coragem, proteção e abertura de caminhos. As homenagens, realizadas desde 2011, já se consolidaram no calendário cultural e religioso de Macapá, reunindo anualmente mais de 2 mil devotos. A programação inicia pela manhã às 7h30, com a Missa dos Devotos no Teatro do Barracão da Escola de Samba Unidos do Buritizal, em parceria com a família de Tia Cila, referência na comunidade pela devoção ao santo. Após a celebração, ocorre o tradicional café da manhã coletivo, partilhado entre os participantes.

No período da tarde, às 16h, os fiéis se concentram em frente à Igreja Matriz de São José de Macapá para a tradicional carreata. Às 17h, a procissão motorizada segue pela orla da cidade, em um trajeto marcado por manifestações de fé ao longo do percurso, com devotos prestando homenagens em frente às suas residências.

O destino final é o Complexo do Araxá, consolidando um circuito que chega à sua 3ª edição consecutiva. À noite, a programação se encerra com o já tradicional “Samba de Jorge”, realizado no restaurante Norte das Águas, reunindo música, espiritualidade e celebração. O evento contará com apresentações do sambista Jorginho do Cavaco, além dos grupos Samba no Tom e Saideira, com participação ativa dos devotos.