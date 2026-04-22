ENTRE FÉ E TAMBOR

Macapá celebra São Jorge e Ogum com tradição, devoção e samba

22, abril, 2026
Data já faz parte do calendário de eventos culturais da capital amapaense
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Por JONHWENE SILVA, de Santana (AP)

O Instituto Sociocultural São Jorge realiza nesta quinta-feira (23) uma ampla programação em homenagem a São Jorge. A data celebra tanto o santo católico quanto o orixá das religiões de matriz africana, onde São Jorge é associado a Ogum como símbolo de força, coragem, proteção e abertura de caminhos. As homenagens, realizadas desde 2011, já se consolidaram no calendário cultural e religioso de Macapá, reunindo anualmente mais de 2 mil devotos. A programação inicia pela manhã às 7h30, com a Missa dos Devotos no Teatro do Barracão da Escola de Samba Unidos do Buritizal, em parceria com a família de Tia Cila, referência na comunidade pela devoção ao santo. Após a celebração, ocorre o tradicional café da manhã coletivo, partilhado entre os participantes.

Com missa, carreata e roda de samba, programação mistura religiosidade e cultura popular em uma mesma tradição

Celebração reúne milhares de fiéis em um circuito que atravessa diferentes pontos da cidade ao longo do dia

No período da tarde, às 16h, os fiéis se concentram em frente à Igreja Matriz de São José de Macapá para a tradicional carreata. Às 17h, a procissão motorizada segue pela orla da cidade, em um trajeto marcado por manifestações de fé ao longo do percurso, com devotos prestando homenagens em frente às suas residências.

O destino final é o Complexo do Araxá, consolidando um circuito que chega à sua 3ª edição consecutiva. À noite, a programação se encerra com o já tradicional “Samba de Jorge”, realizado no restaurante Norte das Águas, reunindo música, espiritualidade e celebração. O evento contará com apresentações do sambista Jorginho do Cavaco, além dos grupos Samba no Tom e Saideira, com participação ativa dos devotos.

Seles Nafes
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