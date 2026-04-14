Mazagão terá três arenas revitalizadas com investimento de R$ 1 milhão

Autor da emenda que garantiu os recursos, o deputado federal Dorinaldo Malafaia (PDT) assinou a ordem de serviço para reforma das arenas Olaria, União e Bom Jesus

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De Macapá (AP)

Três arenas esportivas de Mazagão vão passar por reforma após a assinatura da ordem de serviço realizada nesta segunda-feira (13). O investimento de R$ 1 milhão vai garantir grama sintética, iluminação e melhorias estruturais nas arenas Olaria, União e Bom Jesus.

A cerimônia contou com a presença do deputado federal Dorinaldo Malafaia (PDT), autor da emenda que destinou os recursos para a obra, e do prefeito Chico Nó (União). A revitalização deve ampliar os espaços para a prática esportiva e convivência nas comunidades.

Segundo o prefeito, a iniciativa atende a uma demanda antiga dos moradores e nasceu de um encontro realizado no ano passado, quando o parlamentar se colocou à disposição para ajudar a viabilizar investimentos no município.

Dorinaldo destacou que a assinatura da ordem de serviço também representa uma forma de prestar contas à população. De acordo com o deputado, mais de R$ 18 milhões já foram destinados para Mazagão, principalmente para a saúde, e o investimento nas arenas busca fortalecer espaços de lazer e atividades para a juventude.