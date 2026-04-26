Mecânico executado a tiros em casa planejava fugir após receber ameaças

Por OLHO DE BOTO, de Macapá (AP)

O mecânico Tiago Rodrigues Palheta, de 29 anos, foi executado a tiros na noite deste sábado (25), na casa onde morava, na Avenida Maria Quitéria, no bairro Santa Rita, zona sul de Macapá. Segundo informações apuradas pela polícia, dois criminosos chegaram ao local em uma bicicleta e surpreenderam a vítima. Ao perceber a aproximação da dupla, Tiago ainda tentou fugir, mas foi perseguido e alcançado ao lado da residência, onde os suspeitos efetuaram vários disparos.

De acordo com o perito Odair Monteiro, da Polícia Científica do Amapá, o disparo fatal atingiu o ombro da vítima e transfixou a região lateral do abdômen.

Tiago era pai de dois filhos pequenos e já havia sido preso anteriormente por tráfico de drogas, junto com a ex-companheira. Familiares relataram à polícia que ele vinha recebendo ameaças de morte e, por isso, planejava se mudar do local onde vivia.

Equipes da Delegacia de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP) realizaram diligências em busca de informações que possam ajudar na identificação dos autores da execução, mas até o momento ninguém foi preso.

Para a polícia, a principal linha de investigação aponta para um possível acerto de contas relacionado ao crime organizado.

Informações que possam contribuir com o caso podem ser repassadas, de forma anônima, pelo telefone 99170-4302.