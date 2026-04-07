SUBSTÂNCIA PROIBIDA NO BRASIL

Medicamentos para emagrecimento são apreendidos pela PF no AP

7, abril, 2026
Produto a base de tirzepatida, proibida no Brasil, estava sendo trazida do Paraguai e anunciada nas redes sociais
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Macapá (AP)

Uma operação da Polícia Federal realizada na manhã desta terça-feira (7) colocou na mira um esquema de circulação de medicamentos ilegais no Amapá para emagrecimento. Batizada de “Dose Certa”, a ação cumpriu dois mandados de busca e apreensão em duas cidades com foco em suspeitos envolvidos na importação e venda irregular dos produtos. Os mandados foram cumpridos nos bairros do Buritizal, em Macapá, e no Centro em Oiapoque, município a 590 km da capital. A PF ainda não informou a quantidade apreendida, mas o produto estava sendo comercializado em ampolas.

O caso começou a ser apurado em janeiro, após uma denúncia encaminhada por meio do canal digital ComunicaPF. As informações apontavam para a comercialização, em redes sociais, de medicamentos à base de tirzepatida — substância que não possui autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para uso no Brasil.

Mandados foram cumpridos em Oiapoque e Macapá. Fotos: PF/Divulgação

Dezenas de ampolas foram apreendidas

De acordo com as investigações, os produtos exportados clandestinamente do Paraguai eram ofertados nas redes sociais e seriam distribuídos para outros estados do Norte a partir do Amapá.

“Duas pessoas foram identificadas e se tornaram suspeitas de serem responsáveis pela remessa, recebimento e comercialização dos itens, atuando de forma articulada”, informou a PF.

Seles Nafes
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