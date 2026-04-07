Medicamentos para emagrecimento são apreendidos pela PF no AP

Produto a base de tirzepatida, proibida no Brasil, estava sendo trazida do Paraguai e anunciada nas redes sociais

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Macapá (AP)

Uma operação da Polícia Federal realizada na manhã desta terça-feira (7) colocou na mira um esquema de circulação de medicamentos ilegais no Amapá para emagrecimento. Batizada de “Dose Certa”, a ação cumpriu dois mandados de busca e apreensão em duas cidades com foco em suspeitos envolvidos na importação e venda irregular dos produtos. Os mandados foram cumpridos nos bairros do Buritizal, em Macapá, e no Centro em Oiapoque, município a 590 km da capital. A PF ainda não informou a quantidade apreendida, mas o produto estava sendo comercializado em ampolas.

O caso começou a ser apurado em janeiro, após uma denúncia encaminhada por meio do canal digital ComunicaPF. As informações apontavam para a comercialização, em redes sociais, de medicamentos à base de tirzepatida — substância que não possui autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para uso no Brasil.

De acordo com as investigações, os produtos exportados clandestinamente do Paraguai eram ofertados nas redes sociais e seriam distribuídos para outros estados do Norte a partir do Amapá.

“Duas pessoas foram identificadas e se tornaram suspeitas de serem responsáveis pela remessa, recebimento e comercialização dos itens, atuando de forma articulada”, informou a PF.