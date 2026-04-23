Menor apontado como autor de assassinatos é morto em confronto com a PM

Por OLHO DE BOTO, de Macapá (AP)

Um adolescente de 16 anos foi morto durante um confronto com equipes da Rotam (companhia do Bope) na manhã desta quinta-feira (23), na Avenida Equatorial, nas proximidades da área conhecida como Zeca Diabo, no bairro Araxá, zona sul de Macapá. Apesar de muito jovem, o infrator já era bastante conhecido pelas forças de segurança e possuía diversas passagens por delitos violentos, incluindo latrocínio, homicídio, tentativa de homicídio e roubo à mão armada. Ele havia sido apreendido no ano passado por envolvimento na morte de Elisvelton Lopes de Freitas, de 30 anos, assassinado no dia 22 de fevereiro de 2025, após reagir a um assalto em um mercantil também no bairro Araxá.

Na ocasião, dois suspeitos foram capturados e confessaram o crime, informando que haviam roubado três celulares e pouco mais de R$ 50 em dinheiro. Eles também indicaram a residência onde estava escondida a arma de fogo utilizada no crime, que acabou sendo apreendida. Na época, o adolescente, conhecido como “Fonfon”, tinha 15 anos e foi apontado como o autor do disparo que matou Elisvelton.

Segundo o major Hércules, do Bope, o menor era considerado de alta periculosidade.

“Era um indivíduo bastante perigoso. Apesar da pouca idade, um menor infrator por crimes altamente violentos. Tem registros de latrocínio, homicídio, homicídio tentado recentemente em um ataque que ele fez contra um rival aqui no Araxá durante a noite. No dia 11 também há registros de um roubo a residência em que ele participou, sempre com uso de arma de fogo”, afirmou.

Medo

Ainda de acordo com o oficial, durante a tentativa de abordagem policial, o adolescente sacou uma pistola calibre 9 milímetros e atirou contra os militares.

“Hoje, na tentativa da abordagem, ele sacou uma pistola e houve o confronto com as equipes da Rotam, onde ele foi alvejado e não resistiu aos ferimentos”, disse.

A arma foi apreendida e será encaminhada para a Polícia Científica, que fará exame de comparação balística para verificar se o armamento foi utilizado em outros crimes registrados em Macapá ou Santana. O major também confirmou que o adolescente integrava uma organização criminosa e era responsável por causar medo entre moradores da própria comunidade onde vivia.

“Era um criminoso que, apesar de morar naquela área, também cometia crimes contra os próprios moradores do bairro. Era uma pessoa que causava pânico para a sociedade”, destacou.

Segundo a polícia, no momento da abordagem havia outras pessoas próximas, mas a reação armada partiu somente do menor.