Menor que teria ‘concretado’ rival e acumulava 6 homicídios morre em confronto com o Bope

Por RODRIGO ÍNDIO, de Santana (AP)

Uma intervenção policial da Companhia de Choque do Batalhão de Operações Especiais (Bope) do Amapá terminou com a morte de um criminoso de 17 anos na tarde desta quinta-feira (9), no bairro Provedor 1, em Santana, que surpreende pela quantidade de crimes atribuídos a ele. O infrator, identificado como Jeová de Oliveira Dias, era apontado como autor de pelo menos seis homicídios e teria até concretado uma das vítimas dele.

De acordo com o capitão João Oliveira, comandante do Choque, a ação foi resultado de uma operação conjunta entre a Secretaria de Segurança Pública (Sejusp), Ciop e o Grupo Tático Aéreo (GTA). O objetivo era recapturar Jeová, que havia fugido recentemente do Centro de Internação Provisória (Cesein). Ao realizarem o cerco em um imóvel na Avenida José Bruno de Oliveira Gomes, os policiais foram recebidos a tiros.

“Mesmo com a voz de entrada anunciada, o indivíduo tentou fugir efetuando diversos disparos. Houve o confronto no terreno do imóvel e ele foi atingido”, explicou o capitão.

O Samu foi acionado, mas o adolescente morreu no local. Com ele, a polícia apreendeu uma pistola calibre .40. Dentro da residência, os militares encontraram um colete balístico e, com o auxílio de cães farejadores do Canil da PM, diversas porções de entorpecentes foram localizadas.

Inimigo concretado

Apesar da pouca idade, Jeová era apontado como autor de crimes que chocaram a segurança pública do Amapá. Ele tinha seis assassinatos atribuídos a ele. Em um dos casos, teria matado um rival de facção e, em seguida, enterrado e concretado o corpo para dificultar a localização.

O infrator também era investigado por participação na morte de um motorista de aplicativo. Sua última apreensão antes da fuga do sistema socioeducativo havia sido por tráfico de drogas.

A violência parece ser um traço recorrente na família. No dia 18 de março deste ano, o pai de Jeová, Willen Ramon, conhecido como “Cara de Xiri”, também morreu em uma intervenção policial na área da invasão da Piçarreira, em Santana.

Na ocasião, Willen resistiu a uma abordagem de equipes da Rádio Patrulha, que apuravam denúncias de comercialização de drogas. Ao apontar uma arma de fogo contra os militares, foi alvejado e morreu antes da chegada do socorro médico.

O porta-voz do Bope ressaltou que a localização de criminosos desse perfil só é possível graças ao apoio da comunidade.

“Cerca de 95% das nossas ocorrências de sucesso vêm de denúncias anônimas. A população se sente refém, mas não aceita essa criminalidade e nos ajuda a tirar esses indivíduos de circulação”, pontuou o capitão João Oliveira.

A ocorrência foi apresentada na 1ª Delegacia de Polícia de Santana para os procedimentos legais e perícia técnica.