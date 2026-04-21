Ministério da Saúde certifica único município no interior do Amapá com Banco de Leite

Tartarugalzinho (AP)

O município de Tartarugalzinho, a 222 km de Macapá, deu um passo importante no fortalecimento da saúde materno-infantil ao ser habilitado pelo Ministério da Saúde para operar uma sala de coleta de leite humano. O espaço funciona na Unidade Básica de Saúde (UBS) Ipojucan e agora integra oficialmente a rede de apoio à doação no estado.

Com a certificação, o leite arrecadado no município passa a ser encaminhado ao banco de leite da Maternidade Mãe Luzia, em Macapá, referência no atendimento a recém-nascidos em situação de risco. O material é destinado principalmente a bebês internados em unidades de terapia intensiva neonatal, que dependem do alimento para recuperação e desenvolvimento.

A estrutura foi montada seguindo protocolos técnicos exigidos pelo Ministério da Saúde, incluindo critérios rigorosos de higiene, armazenamento e transporte. Antes da implantação, a prefeitura realizou um mapeamento de mães em fase de amamentação, identificando possíveis doadoras aptas a participar do programa.

O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, em horário comercial, em ambiente preparado para garantir conforto e segurança às participantes. Para doar, é necessário estar amamentando e passar por triagem com avaliação de saúde e testes rápidos, assegurando a qualidade do leite coletado.

A iniciativa amplia o alcance da rede de doação no Amapá e contribui diretamente para a redução da mortalidade neonatal, ao garantir alimento essencial para bebês prematuros ou com baixo peso internados nas unidades hospitalares do estado.