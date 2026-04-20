‘Morar Bem Amapá’: Veja como pode participar do programa

Macapá (AP)

O Governo do Amapá lançou, nesta segunda-feira (20), no Palácio do Setentrião, o programa habitacional “Morar Bem Amapá”, que já está disponível para a população. A proposta marca uma nova fase da política de habitação no estado e conta com apoio do senador Randolfe Rodrigues (PT) e do deputado federal Acácio Favacho (MDB). A iniciativa tem como objetivo reduzir o déficit habitacional e facilitar o acesso à casa própria para famílias de baixa e média renda. Ao todo, estão previstas cerca de 700 unidades habitacionais, entre casas e apartamentos, com investimento de mais de R$ 88,5 milhões.

Veja os critérios para participar

O programa é voltado para pessoas que não possuem imóvel próprio nem financiamento habitacional em qualquer parte do país. Podem se inscrever:

Servidores públicos

Profissionais liberais

Trabalhadores autônomos

Os valores do subsídio variam de acordo com a renda familiar. Para famílias com renda de até R$ 3,2 mil, o benefício pode chegar a R$ 55 mil, destinado principalmente ao pagamento da entrada do imóvel.

“Este é um programa extraordinário e inovador, que começa pelo Amapá representando uma verdadeira evolução nas políticas habitacionais. O setor privado, que é um grande motor da construção civil, enfrentava um gargalo. As famílias conseguiam arcar com a parcela, mas não tinham o valor da entrada. O programa resolve exatamente isso, garantindo casa digna para todas as classes”, afirmou o governador Clécio Luís (União).

Após a aprovação, o beneficiário recebe um Certificado de Concessão de Subsídio, com validade de até 24 meses. Esse valor pode ser somado a outros programas habitacionais, ampliando as possibilidades de financiamento. As inscrições e orientações sobre como participar estão disponíveis aqui.

Ampliação de modelo já aplicado

O “Morar Bem Amapá” amplia a proposta do antigo “Casa Macapá”, que já havia beneficiado centenas de famílias com subsídios para aquisição da casa própria. A nova versão busca expandir o alcance para todo o estado, incluindo diferentes perfis de trabalhadores. Com o início das inscrições, o governo aposta na adesão das famílias interessadas em sair do aluguel e conquistar o primeiro imóvel com apoio público.