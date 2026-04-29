Morre grávida que esperou quase uma hora para ser socorrida; bebê também não resistiu

Equipe de socorro priorizou condutor da motocicleta; bebê também não resistiu aos ferimentos

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Por OLHO DE BOTO, de Macapá (AP)

Um grave acidente de trânsito terminou em tragédia na zona norte de Macapá e vitimou uma jovem de 26 anos que estava grávida de cinco meses. Thaiza Prata dos Santos não resistiu aos ferimentos após a colisão registrada na tarde de segunda-feira (27), no cruzamento da Avenida Joaquim Silva do Amaral com a Rua Francisco Xavier, no bairro Jardim Felicidade 2. De acordo com testemunhas, a jovem conduzia uma motocicleta quando houve a batida com um carro de passeio. Após o impacto, ela permaneceu caída no asfalto, com fortes dores, aguardando atendimento médico por aproximadamente uma hora. Populares relataram que a primeira ambulância que chegou ao local priorizou o atendimento de outra vítima, identificada como Richarlyson Lima da Silva, passageiro da moto.

Somente com a chegada de uma segunda equipe de resgate, quando já era noite, Thaiza foi levada ao Hospital de Emergências de Macapá. A espera pela remoção teria sido de aproximadamente uma hora. Apesar dos esforços médicos, ela não resistiu à gravidade dos ferimentos. O bebê que ela gestava também morreu.

O relatório do Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTran) aponta que o acidente envolveu três veículos: o carro dirigido por Eva Araújo da Silva, a motocicleta conduzida por Thaiza e um ciclomotor pilotado por Antonio Brazão.

A motorista do automóvel realizou teste do bafômetro, que não indicou consumo de álcool. Já a vítima não possuía habilitação para conduzir veículo automotor. O condutor do ciclomotor também não era habilitado. Ambos foram autuados conforme o Código de Trânsito Brasileiro.

A perícia esteve no local e elaborou o Boletim de Sinistro de Trânsito nº 626/2026. O caso foi encaminhado à delegacia especializada, que vai investigar as circunstâncias do acidente e possíveis responsabilidades.