Motociclista morre após se chocar contra radar em Macapá

Passageira que estava na garupa foi socorrida pelo Samu e levada ao Hospital de Emergência

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Por OLHO DE BOTO, de Macapá (AP)

Um motociclista de 58 anos morreu na noite desta quarta-feira (8), na zona sul de Macapá, após colidir contra um poste metálico de radar, instalado no canteiro central da Rua Claudomiro de Moraes, no bairro Buritizal, em frente ao habitacional São José.

A vítima foi identificada como Raimundo Gama de Souza. Embora a motocicleta tenha permanecido praticamente intacta após a batida, a principal suspeita é de que o condutor tenha sofrido uma grave lesão na região esquerda do abdômen, o que pode ter provocado sua morte imediata, conforme informações preliminares da perícia.

A dinâmica exata do acidente ainda será esclarecida pela Polícia Científica, no entanto, há indícios de que o motociclista possa ter passado mal enquanto conduzia o veículo, o que teria causado a perda de controle da direção. Os peritos também descartaram a possibilidade de buracos na pista terem contribuído para o sinistro, apesar de haver irregularidades no asfalto nas proximidades do local.

Testemunhas relataram que a vítima seguia com uma mulher na garupa no momento do acidente. Ela teria sido socorrida por uma equipe do Samu e encaminhada ao Hospital de Emergência, mas seu estado de saúde não foi divulgado até o momento. Raimundo trabalhava na construção civil e residia na zona sul da capital.