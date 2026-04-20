MORTE NO TRÂNSITO

Motociclista tem corpo arremessado para dentro de escola: ‘parou de respirar’

20, abril, 2026
Acidente ocorreu na madrugada desta segunda (20). Condutor da moto morreu no local
Por OLHO DE BOTO, de Macapá (AP)

Um motociclista morreu na madrugada desta segunda-feira (20) após perder o controle da moto e colidir violentamente contra a grade do muro da Escola Estadual Cecília Pinto, na zona sul de Macapá. O acidente aconteceu na Rua professor Tostes, entre as avenidas Timbiras e Tamóios, no bairro Muca. De acordo com testemunhas, o condutor deveria ter parado no cruzamento que dá acesso à escola, mas desrespeitou a sinalização e seguiu em alta velocidade. Ele acabou atingindo a estrutura de proteção, arrancando parte da grade e sendo arremessado para dentro da área da instituição.

Moradores ainda tentaram prestar socorro, mas a vítima agonizou por alguns minutos e não resistiu aos ferimentos. Quando a equipe do Samu chegou, apenas pôde constatar o óbito.

Moto da vítima parou no muro, enquanto corpo foi parar dentro da escola. Imagens: Reprodução

Vídeos gravados por moradores e testemunhas narraram a dinâmica do acidente. Um deles mostra a vítima no chão inconsciente, enquanto outro morador diz: “ele parou de respirar”.

O corpo foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) da Polícia Científica do Amapá, onde passou por necropsia. Até o momento, não foi identificado.

Seles Nafes
