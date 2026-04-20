Motociclista tem corpo arremessado para dentro de escola: ‘parou de respirar’

Por OLHO DE BOTO, de Macapá (AP)
Um motociclista morreu na madrugada desta segunda-feira (20) após perder o controle da moto e colidir violentamente contra a grade do muro da Escola Estadual Cecília Pinto, na zona sul de Macapá. O acidente aconteceu na Rua professor Tostes, entre as avenidas Timbiras e Tamóios, no bairro Muca. De acordo com testemunhas, o condutor deveria ter parado no cruzamento que dá acesso à escola, mas desrespeitou a sinalização e seguiu em alta velocidade. Ele acabou atingindo a estrutura de proteção, arrancando parte da grade e sendo arremessado para dentro da área da instituição.
Moradores ainda tentaram prestar socorro, mas a vítima agonizou por alguns minutos e não resistiu aos ferimentos. Quando a equipe do Samu chegou, apenas pôde constatar o óbito.
Vídeos gravados por moradores e testemunhas narraram a dinâmica do acidente. Um deles mostra a vítima no chão inconsciente, enquanto outro morador diz: “ele parou de respirar”.
O corpo foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) da Polícia Científica do Amapá, onde passou por necropsia. Até o momento, não foi identificado.