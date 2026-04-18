Motorista embriagado, de cueca e sem CNH, causa colisão e parte para cima de populares

Uma passageira ficou ferida e precisou ser levada à UPA do Novo Horizonte após o impacto causado pelo condutor

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Por RODRIGO ÍNDIO, de Macapá (AP)

Uma cena inusitada e violenta chamou a atenção de moradores do bairro Pacoval, na zona norte de Macapá, na manhã deste sábado (18). Um motorista com visíveis sinais de embriaguez foi detido pela Polícia Militar após causar um acidente de trânsito, tentar agredir testemunhas e circular pela via pública vestindo apenas roupas íntimas.

De acordo com o boletim de ocorrência, o condutor trafegava em alta velocidade pela Avenida Maximiliano dos Santos Moura quando colidiu violentamente contra a traseira de outro veículo. Com o impacto, uma passageira do carro atingido sofreu ferimentos e precisou ser socorrida por uma equipe médica, sendo levada à UPA do Novo Horizonte.

Vídeos gravados por populares que presenciaram a cena mostram o momento em que o motorista — que é deficiente auditivo — desce do veículo utilizando apenas cueca. Visivelmente alterado, ele parte para cima de um homem que filmava a situação na calçada. Nas imagens, é possível ver a vítima correndo para escapar das agressões.

A equipe do Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTran) chegou ao local e precisou intervir rapidamente. Devido ao comportamento agressivo e à resistência do infrator, os policiais militares utilizaram algemas para contê-lo e garantir a segurança dos presentes.

Além da embriaguez ao volante, os policiais constataram que o homem não possui Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Diante dos fatos, ele foi conduzido e apresentado no Ciosp do Pacoval.

O veículo foi removido e o caso segue agora sob responsabilidade da Polícia Civil para a lavratura do flagrante e demais medidas judiciais.