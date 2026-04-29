Motorista embriagado é preso após colidir e matar entregadora

Por PEDRO PESSOA, de Belém (PA)

Uma entregadora por aplicativo morreu na madrugada desta quarta-feira (29) após um grave acidente de trânsito no bairro Umarizal, em Belém. A vítima foi identificada como Aline Simões, de 38 anos. O motorista apontado como responsável pela colisão foi preso em flagrante. O acidente ocorreu no cruzamento da travessa 14 de Março com a rua Bernal do Couto, área de grande circulação na capital paraense. Segundo informações preliminares, Aline pilotava uma motocicleta quando foi atingida violentamente por um carro.

Com a força do impacto, a vítima foi arremessada e morreu ainda no local. Testemunhas relataram que o veículo trafegava em alta velocidade no momento da colisão. Após a batida, o carro ainda atingiu outros três veículos que estavam estacionados nas proximidades.

De acordo com a Polícia Civil, o condutor foi encaminhado à Seccional de São Brás, onde realizou o teste do bafômetro, que confirmou a ingestão de álcool. Ele foi autuado em flagrante por homicídio culposo qualificado no trânsito e permanece à disposição da Justiça.

Durante a ocorrência, policiais também encontraram drogas e munições dentro do veículo envolvido no acidente. O material foi apreendido e será submetido à análise pericial.

A Polícia Civil segue investigando o caso para esclarecer todos os detalhes da dinâmica do acidente. Colegas de trabalho da vítima realizaram protestos em diferentes pontos da cidade, cobrando justiça pela morte da entregadora.